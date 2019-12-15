Juvestus'ta forma giyen Merih Demiral Serie A'yı salladı - Son dakika Futbol haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
15 Aralık 2019, Pazar
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Juvestus'ta forma giyen Merih Demiral Serie A'yı salladı

İtalya Serie A'nın 16'ncı haftasında milli futbolcu Merih Demiral'ın formasını giydiği Juventus sahasında konuk ettiği Udinese'yi 3-1 mağlup etti. Juventus Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 9 ve 37'nci dakikalarda Ronaldo ve 45'inci dakikada Bonucci kaydetti. Konuk takımın tek golü ise 90'ıncı dakikada Pussetto'dan geldi. Siyah beyazlılar bu galibiyetle Serie A'da puanını 39'a çıkarttı ve maç fazlasıyla Inter'in önüne geçerken Udinese ise 15 puanda kaldı. Öte yandan milli futbolcu Merih Demiral mücadeleye ilk 11'de başladı ve Bonucci'nin attığı golde asisti yapan oyuncu oldu. Merih Demiral'ın Udinese karşısında gösterdiği performans ayrıca sosyal medyada gündem oldu. İşte o yorumlar...
15 Aralık 2019 Pazar 20:16
Juvestus'ta forma giyen Merih Demiral Serie A'yı salladı

Juventus, İtalya Serie A'nın 16. haftasında evinde Udinese ile karşı karşıya geldi.

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Juvestus'ta forma giyen Merih Demiral Serie A'yı salladı

Allianz Stadı'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 3-1'lık skorla kazandı.

Juvestus'ta forma giyen Merih Demiral Serie A'yı salladı

Juventus'a galibiyeti getiren goller, 9. ve 37. dakikalarda Cristiano Ronaldo ile 45. dakikada Merih Demiral'dan geldi.

Juvestus'ta forma giyen Merih Demiral Serie A'yı salladı

Udinese'nin tek sayısını 90+4. dakikada Pussetto kaydetti.

Juvestus'ta forma giyen Merih Demiral Serie A'yı salladı

Milli oyuncumuz Merih Demiral, ilk 11'de başladığı mücadelede 90 dakika sahada kalarak bir kez daha harika bir performans sergilerken, Bonucci'nin attığı golde de kornerde asist yaparak Juve'de ilk skor katkısını vermiş oldu.

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