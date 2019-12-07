MAÇ SONUCU | Lazio 3 - 1 Juventus
İtalya Birinci Futbol Ligi’nin (Serie A) 15. haftasında Lazio, konuk ettiği Juventus'u 3-1 yendi. Lazio'ya galibiyeti getiren goller; Luiz Felipe, Savic ve Felipe Caicedo'dan gelirken Juventus'un tek golü Ronaldo'dan geldi.
Karşılaşmanın ilk dakikalarında ev sahibi Lazio, ani hücumlarla gol ararken, Juventus ise organize ataklarla rakibine yüklendi.
25. dakikada sağ kanattan gelişen Juventus atağında Bentancur'un, sağdan ortaladığı topu Cristano Ronaldo, kale önünde yaptığı vuruşla ağlarla buluşturdu: 0-1.
45+1.dakikada Lazio kazandığı köşe vuruşunda Luis Alberto topu soldan ortalarken, iyi yükselen Luiz Felipe kafa vuruşuyla skora dengeyi getirdi:1-1.
Karşılaşmada ilk yarı gollü beraberlikle sona erdi.
Maçın 69. dakikasında ani gelişen Lazio atağını faulle durduran Juan Cuadrado, hakem Fabbri'den önce sarı kart gördü ardından VAR yardımıyla hakem Fabbri, karar değiştirip Cuadrado'ya kırmızı kart gösterdi ve Juventus, 10 kişi kaldı.
SAVIC İLE LAZIO ÖNE GEÇTİ
74. dakikada Luis Alberto'nun pasında Milinkovic Savic, ev sahibi Lazio'yu 2-1 öne geçirdi.
77. dakikada Juventus kalecisi Tomasz Szczesny'nin Carlos Correa'yı ceza sahası içinde düşürmesiyle ev sahibi takım penaltı kazandı. Szczesny, Immobile'nin kullandığı penaltı vuruşunda topu kurtardı.
Karşılaşmanın son anlarında yine hızlı gelişen Lazio atağında, Felipe Caicedo farkı 2'ye çıkaran golü attı. Bu gol aynı zamanda maçın skorunu da belirledi.
Lazio, evinde şampiyonluk mücadelesi veren Juventus'u 3-1 yenerek, siyah-beyazlı takıma bu sezonki ilk yenilgisini yaşattı. Mavi-beyazlı başkent ekibi, bu sonuçla puanını 33'e yükselterek 3. sıradaki yerini korurken, lider Inter ile aradaki puan farkını da 5'e indirdi.
Juventus ise dün puan kaybeden Inter'in ardından Lazio'yu yenip lider olma fırsatını değerlendiremedi ve 36 puanla 2. sırada kaldı.
Juventus kadrosunda yer alan milli futbolcu Merih Demiral bu maçta görev almadı.
İTALYA'DA OYNANAN DİĞER KARŞILAŞMALARIN SONUÇLARI:
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- 08.12.2019
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Avcı: Skor iyi ama oyun!
Toplam 1
Yorum
Ali Kemal Güner Güven, Umut Nair, Muhayer ve Lens bu takımın oyuncusu değil 2. veya 3.lig oyuncuları kesinlikle gönderilmeli...
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Toplam 3
Yorum
SN ALP YALMAN A SAYGI İLE TEBRİKLER CENGİZ BAŞKANIM. GS YIN DAHA ÇOK TESİSİ OLMASI LAZIM. BUNU ESKİ BAŞKANIMIZ ALP YALMAN ÇOK YAPIYOR VE GS YA TESİS KAZANDIRIYORDU.
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Trabzonspor'un golcüsü Sörloth antrenmanda sakatlandı
Toplam 3
Yorum
paşa o darbeyi vuran kazmayı da yazın bari,
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