Franck Ribery'nin cezası belli oldu!

İtalya Serie A'da oynanan Fiorentina-Lazio maçına Fransız futbolcu Franck Ribery'nin sinirli halleri ve hakemle tartışması damga vurdu.

İtalya kariyerine rüya gibi bir başlangıç yapan 36 yaşındaki tecrübeli futbolcu, Lazio ile oynanan karşılaşmanın 74. dakikasında oyundan alındı. Gergin tavırlarıyla dikkat çeken Fransız yıldız, mücadelenin sonunda yardımcı hakemin yanına giderek, fiziksel temasta bulundu, hakemi itekledi ve hakaret etti.

3 MAÇ CEZA

İtalya Futbol Federasyonu, Lazio maçının ardından yardımcı hakemi iten Fransız futbolcu Ribery'ye 3 maçtan men ve 20 bin euro para cezası verdi. 36 yaşındaki futbolcu, takımının Sassuolo, Parma ve Cagliari maçlarında forma giyemeyecek.

ARDA TURAN'A 10 MAÇ CEZA

Benzer bir hareketi Medipol Başakşehir forması giyen Arda Turan, 2018'de oynanan Demir Grup Sivasspor maçında yardımcı hakeme yapmıştı. PFDK bu olay sonrası Arda Turan'a 16 maç men cezası vermiş daha sonra Tahkim Kurulu bu cezayı 10 maça indirmişti.