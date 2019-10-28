Franck Ribery'nin cezası belli oldu!
İtalya Futbol Federasyonu, Serie A'da oynanan Fiorentina-Lazio maçının sonunda yardımcı hakeme fiziksel temasta bulunan Franck Ribery'e 3 maç men ve 20 bin euro para cezası verdi.
İtalya Serie A'da oynanan Fiorentina-Lazio maçına Fransız futbolcu Franck Ribery'nin sinirli halleri ve hakemle tartışması damga vurdu.
İtalya kariyerine rüya gibi bir başlangıç yapan 36 yaşındaki tecrübeli futbolcu, Lazio ile oynanan karşılaşmanın 74. dakikasında oyundan alındı. Gergin tavırlarıyla dikkat çeken Fransız yıldız, mücadelenin sonunda yardımcı hakemin yanına giderek, fiziksel temasta bulundu, hakemi itekledi ve hakaret etti.
3 MAÇ CEZA
İtalya Futbol Federasyonu, Lazio maçının ardından yardımcı hakemi iten Fransız futbolcu Ribery'ye 3 maçtan men ve 20 bin euro para cezası verdi. 36 yaşındaki futbolcu, takımının Sassuolo, Parma ve Cagliari maçlarında forma giyemeyecek.
ARDA TURAN'A 10 MAÇ CEZA
Benzer bir hareketi Medipol Başakşehir forması giyen Arda Turan, 2018'de oynanan Demir Grup Sivasspor maçında yardımcı hakeme yapmıştı. PFDK bu olay sonrası Arda Turan'a 16 maç men cezası vermiş daha sonra Tahkim Kurulu bu cezayı 10 maça indirmişti.
- 28.10.2019
- Güncelleme: 28.10.2019 21:36
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Beşiktaş 1-0 Galatasaray | MAÇ SONUCU
Toplam 1
Yorum
karakartal roco ağır olmasına rağmen sağlam,mücadeleci ve topu iyi kullanan bir isim ayrıca hava toplarında çok etkili şans verilmeli
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Maç öncesi gergin anlar! Fatih Terim ve Abdullah Avcı...
Toplam 1
Yorum
sami avcı iyi yapmış
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Ayaklanma vakti
Toplam 2
Yorum
SUN. TANJU ,BÜLENT,OKAN,SUAT VS. LER SN İMPARATOR GS TAKIMINDA 20-29 YAŞINDAN BÜYÜK FUTBOLCU BULUNMAMALI. 20-29 YAŞINDAKİ TÜRK GENÇLERİ TAKIMDA ÇOĞUNLUKTA OLMALI Kİ ESKİ GS OL-
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