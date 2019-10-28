İtalya'da Eljif Elmas bombardımanı! "En zayıf halka!"
Napoli'nin SPAL ile deplasmanda 1-1 berabere kaldığı maça ilk 11'de başlayan Eljif Elmas, eleştirilerin hedefi olurken tüm gazetelerden 'eksi not' aldı.
Napoli'nin SPAL ile deplasmanda 1-1 berabere kaldığı maçın ardından Eljif Elmas, eleştirilerin hedefi oldu.
La Gazzetta dello Sport, Eljif Elmas'a 10 üzerinden 5 verdi. Açıklamada, "Sağ tarafta çaresiz kaldı. Ne pozisyon bulabildi, ne de rtim." denildi.
Il Mattino'da da Eljif için 10 üzerinden 5 verilirken, "Dümdüz bir futbol oynadı. Ne hücumda iyiydi, ne de savunmad. Kurtic'in attığı golle büyük bir hata yaptı." ifadeleri kullanıldı.
"NAPOLI'NİN EN ZAYIF HALKASI"
TuttoSport, Eljif'e 10 üzerinden 5.5 verirken, "Kurtic'in golünde çok büyük hata yaptı. Rakibe çok fazla boşluk verdi. Napoli'nin en zayıf halkasıydı. Değiştirilmesi doğru oldu." yorumu yapıldı.
Corriere della Sera ve La Repubblica da Eljif'e 10 üzerinden 5 verdi.
- 28.10.2019
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Toplam 1
Yorum
karakartal roco ağır olmasına rağmen sağlam,mücadeleci ve topu iyi kullanan bir isim ayrıca hava toplarında çok etkili şans verilmeli
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sami avcı iyi yapmış
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Yorum
SUN. TANJU ,BÜLENT,OKAN,SUAT VS. LER SN İMPARATOR GS TAKIMINDA 20-29 YAŞINDAN BÜYÜK FUTBOLCU BULUNMAMALI. 20-29 YAŞINDAKİ TÜRK GENÇLERİ TAKIMDA ÇOĞUNLUKTA OLMALI Kİ ESKİ GS OL-
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