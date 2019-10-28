Roma Teknik Direktörü Fonseca Mert Çetin'den memnun kaldı
Sezon başında Gençlerbirliği'nden İtalyan devi Roma'ya transfer olan Mert Çetin Milan karşısında takımının formasını ilk kez giydi. Roma Teknik Direktörü Fonseca da milli futbolcudan övgüyle söz etti. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)
Sezon başında Gençlerbirliği'nden Roma'ya transfer olan milli futbolcu Mert Çetin, Milan karşısında 77. dakikada oyuna girerek yeni takımının formasını ligde ilk kez terletme şansı yakaladı.
Milli defans oyuncusu kısa süre oynasa da performansıyla hem taraftarları hem de hocasını etkilemeyi başardı. Maç sonu açıklamalarda bulunan Roma Teknik Direktörü Paulo Fonseca, Mert'le ilgili gelen soru üzerine şu yanıtı verdi:
Hızlı bir stoper olduğu için Mert'i oyuna aldım. Mert Çetin çok iyi bir futbolcu. Defansın merkezinde oynuyor ancak bek olarak da kullanabilirim. Zamanla daha çok oynayacak.
- 28.10.2019
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Beşiktaş 1-0 Galatasaray | MAÇ SONUCU
Toplam 1
Yorum
karakartal roco ağır olmasına rağmen sağlam,mücadeleci ve topu iyi kullanan bir isim ayrıca hava toplarında çok etkili şans verilmeli
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Maç öncesi gergin anlar! Fatih Terim ve Abdullah Avcı...
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sami avcı iyi yapmış
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Ayaklanma vakti
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SUN. TANJU ,BÜLENT,OKAN,SUAT VS. LER SN İMPARATOR GS TAKIMINDA 20-29 YAŞINDAN BÜYÜK FUTBOLCU BULUNMAMALI. 20-29 YAŞINDAKİ TÜRK GENÇLERİ TAKIMDA ÇOĞUNLUKTA OLMALI Kİ ESKİ GS OL-
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