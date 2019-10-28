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28 Ekim 2019, Pazartesi
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Teknik Direktörü Fonseca 'den memnun kaldı

Roma Teknik Direktörü Fonseca Mert Çetin'den memnun kaldı

Sezon başında 'nden İtalyan devi 'ya transfer olan Milan karşısında takımının formasını ilk kez giydi. Roma Teknik Direktörü Fonseca da milli futbolcudan övgüyle söz etti. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Sezon başında 'nden 'ya transfer olan milli futbolcu , Milan karşısında 77. dakikada oyuna girerek yeni takımının formasını ligde ilk kez terletme şansı yakaladı.

Milli defans oyuncusu kısa süre oynasa da performansıyla hem taraftarları hem de hocasını etkilemeyi başardı. Maç sonu açıklamalarda bulunan Roma Teknik Direktörü Paulo Fonseca, Mert'le ilgili gelen soru üzerine şu yanıtı verdi:

Hızlı bir stoper olduğu için Mert'i oyuna aldım. Mert Çetin çok iyi bir futbolcu. Defansın merkezinde oynuyor ancak bek olarak da kullanabilirim. Zamanla daha çok oynayacak.

  1. 28.10.2019
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