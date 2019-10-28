Galatasaray'ın eski hocası Igor Tudor'a büyük şok!
İtalya'da Atalanta ile Udinese'yi karşı karşıya getiren maçta şok bir sonuç ortaya çıktı. Tudor'un çalıştırdığı Udinese rakibinden 7 gol yedi.
İtalya Serie A'nın 9. haftasında oynanan Atalanta - Udinese maçında flaş bir skor çıktı. Ennio Tardini Stadı'nda oynanan mücadeleyi Atalanta tam 7-1'lik skorla kazandı.
Atalanta'ya galibiyeti getiren goller 21. ve 43. dakikalarda Ilicic, 35, 48 ve 75'te Muriel, 52. dakikada Pasalic ve 83'te Traore'den geldi. Udinese'de tek golü 12. dakikada Okaka kaydederken, 32. dakikada Opoku kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
Bu sonuçla birlikte Atalanta puanını 20 yaptı ve Juventus ile Inter'in arkasında 3. sıraya yerleşti. Igor Tudor'un teknik direktörlüğünü yaptığı Udinese ise son 3 maçta 2. mağlubiyetinin ardından 10 puanını değiştiremedi.
Önümüzdeki hafta Atalanta deplasmanda Napoli'ye konuk olacak, Udinese ise evinde Roma'yı konuk edecek.
İtalya Serie A'nın 9. haftasında alınan sonuçlar:
Fiorentina 1 - 2 Lazio
Roma 2 - 1 Milan
Torin 1 - 1 Cagliari
Atalanta 7 - 1 Udinese
SPAL 1 - 1 Napoli
Bologna 2 - 1 Sampdoria
Genoa 3 - 1 Brescia
Inter 2 - 2 Parma
Lecce 1 - 1 Juventus
Hellas Verona 0 - 1 Sassuolo
- 28.10.2019
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Beşiktaş 1-0 Galatasaray | MAÇ SONUCU
Toplam 1
Yorum
karakartal roco ağır olmasına rağmen sağlam,mücadeleci ve topu iyi kullanan bir isim ayrıca hava toplarında çok etkili şans verilmeli
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Maç öncesi gergin anlar! Fatih Terim ve Abdullah Avcı...
Toplam 1
Yorum
sami avcı iyi yapmış
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Ayaklanma vakti
Toplam 2
Yorum
SUN. TANJU ,BÜLENT,OKAN,SUAT VS. LER SN İMPARATOR GS TAKIMINDA 20-29 YAŞINDAN BÜYÜK FUTBOLCU BULUNMAMALI. 20-29 YAŞINDAKİ TÜRK GENÇLERİ TAKIMDA ÇOĞUNLUKTA OLMALI Kİ ESKİ GS OL-
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