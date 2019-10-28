Galatasaray'ın eski hocası Igor Tudor'a büyük şok!

İtalya Serie A'nın 9. haftasında oynanan Atalanta - Udinese maçında flaş bir skor çıktı. Ennio Tardini Stadı'nda oynanan mücadeleyi Atalanta tam 7-1'lik skorla kazandı.

Atalanta'ya galibiyeti getiren goller 21. ve 43. dakikalarda Ilicic, 35, 48 ve 75'te Muriel, 52. dakikada Pasalic ve 83'te Traore'den geldi. Udinese'de tek golü 12. dakikada Okaka kaydederken, 32. dakikada Opoku kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Bu sonuçla birlikte Atalanta puanını 20 yaptı ve Juventus ile Inter'in arkasında 3. sıraya yerleşti. Igor Tudor'un teknik direktörlüğünü yaptığı Udinese ise son 3 maçta 2. mağlubiyetinin ardından 10 puanını değiştiremedi.

Önümüzdeki hafta Atalanta deplasmanda Napoli'ye konuk olacak, Udinese ise evinde Roma'yı konuk edecek.

İtalya Serie A'nın 9. haftasında alınan sonuçlar:

Fiorentina 1 - 2 Lazio

Roma 2 - 1 Milan

Torin 1 - 1 Cagliari

Atalanta 7 - 1 Udinese

SPAL 1 - 1 Napoli

Bologna 2 - 1 Sampdoria

Genoa 3 - 1 Brescia

Inter 2 - 2 Parma

Lecce 1 - 1 Juventus

Hellas Verona 0 - 1 Sassuolo