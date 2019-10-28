Galatasaray'ın eski hocası Igor Tudor'a büyük şok! - Son dakika İtalya Serie A haberleri - Fotomaç
28 Ekim 2019, Pazartesi
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'ın eski hocası Igor 'a büyük şok!

Galatasaray'ın eski hocası Igor Tudor'a büyük şok!

'da Atalanta ile Udinese'yi karşı karşıya getiren maçta şok bir sonuç ortaya çıktı. 'un çalıştırdığı Udinese rakibinden 7 gol yedi.

Serie A'nın 9. haftasında oynanan Atalanta - Udinese maçında flaş bir skor çıktı. Ennio Tardini Stadı'nda oynanan mücadeleyi Atalanta tam 7-1'lik skorla kazandı.

Atalanta'ya galibiyeti getiren goller 21. ve 43. dakikalarda Ilicic, 35, 48 ve 75'te Muriel, 52. dakikada Pasalic ve 83'te Traore'den geldi. Udinese'de tek golü 12. dakikada Okaka kaydederken, 32. dakikada Opoku kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Bu sonuçla birlikte Atalanta puanını 20 yaptı ve ile Inter'in arkasında 3. sıraya yerleşti. Igor 'un teknik direktörlüğünü yaptığı Udinese ise son 3 maçta 2. mağlubiyetinin ardından 10 puanını değiştiremedi.

Önümüzdeki hafta Atalanta deplasmanda 'ye konuk olacak, Udinese ise evinde Roma'yı konuk edecek.

İtalya Serie A'nın 9. haftasında alınan sonuçlar:

1 - 2 Lazio
Roma 2 - 1 Milan
Torin 1 - 1 Cagliari
Atalanta 7 - 1 Udinese
SPAL 1 - 1 Napoli
Bologna 2 - 1 Sampdoria
Genoa 3 - 1 Brescia
Inter 2 - 2 Parma
Lecce 1 - 1 Juventus
Hellas Verona 0 - 1 Sassuolo

  1. 28.10.2019
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