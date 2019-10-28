Ferdi Kadıoğlu'dan ayrılık itirafı! Fenerbahçe son dakika transfer haberleri - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
28 Ekim 2019, Pazartesi
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'dan ayrılık itirafı! son dakika haberleri

Ferdi Kadıoğlu'dan ayrılık itirafı! Fenerbahçe son dakika transfer haberleri

tarafından iki sezon önce Ligi takımlarından NEC Nijmegen'den edilen ve bu sezon sarı lacivertli ekipte forma şansı bulamadığı için gündeme oturan , Hollanda basınına çok önemli açıklamalar yaptı.

Her şeyden önce Türk medyasında yazan her şeyin doğru olmadığına dikkat çeken genç futbolcu, bazen kendi ağzından yazılmış ancak doğru olmayan şeyleri gördüğünü de ifade etti. Açıklamalarının devamında , 'ye geldiği için pişman olmadığını, burada futboluna çok şey kattığını, 'nin çok büyük bir kulüp ve muhteşem bir taraftarı olduğunu da sözlerine ekledi.

'SEZON BAŞINDA GİDECEKTİM AMA...'

Teknik Direktör 'a ve onun kararlarına büyük bir saygı duyduğunu da ifade eden genç oyuncu, sarı lacivertli ekibin geçtiğimiz sezon kötü bir süreçten geçtiğini ve bu yüzden de fazla forma şansı bulamadığını itiraf etti.

Bu sezon başında daha fazla sahada yer alabilmek adına ya da Belçika'ya gitmek istediğini de itiraf eden Ferdi Kadıoğlu, çok iyi bir kamp dönemi geçirdiğini ve hem teknik direktör Ersun Yanal'ın hem de teknik heyetin takımda kalması için olumlu rapor verdiği ve bu sayede sarı lacivertli ekipte kaldığının da altını çizdi.

'KADROYA GİRECEĞİM'

Büyük bir kulüpte ve iyi bir takımda oynadığını da vurgulayan Fenerbahçe'nin genç yeteneği Ferdi Kadıoğlu, bu kulüpte hiç kimsenin yerinin garanti olmadığını, Ersun Yanal'ın kendisine onu yavaş yavaş kadroya dahil edeceğini söylediğini ve savaşmaya devam edip kadroya gireceğini söyleyerek sözlerini noktaladı.

Ferdi Kadıoğlu, bu sezon Fenerbahçe formasıyla çıktığı 4 maçta yalnızca 86 dakika sahada kalırken, bu karşılaşmalarda 1 gol kaydedip, 1 de asist yapmayı başarmıştı. 20 yaşındaki hücum oyuncusu, sarı lacivertli ekibin ligde oynadığı son 2 maçta da kadroya alınmamıştı.

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  1. 28.10.2019
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