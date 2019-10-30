Transfer tarihi bile belli oldu! A Milli yıldız dünya devine...

İlk 9 hafta sonunda sadece 10 puan toplayabilen ve 14. sırada bulunan Milan, devre arasında transfer operasyonuna girişecek. Tuttosport gazetesinin haberine; göre sağ bek Calabria ile yollarını ayıracak İtalyan ekibi, onun boşluğunu Zeki Çelik'le doldurmak istiyor.

Listedeki diğer alternatif ise PSV'den Dumfries. Haberde Milan'ın Lille kulübüyle çok iyi bir iletişimi olduğuna da vurgu yapılmış. Geçen sezon başında İstanbulspor'dan transfer edilen Zeki, bu sezon forma giydiği 11 resmi maçta 2 asistlik bir katkı verdi.

ZEKİ ÇELİK KİMDİR?

Mehmet Zeki Çelik, 17 Şubat 1997 Bursa doğumludur. Futbol kariyerine henüz 11 yaşındayken Yavuz Selimspor takımında başlayan Zeki Çelik, 1 yıl burada top koşturduktan sonra 2009 yılında Bursaspor'a transfer olmuştur. 2015 yılına kadar takımın alt yapısında forma giyen Zeki Çelik, 2015-2016 sezonunda bir yıllığına Bursa Nilüfer takımına kiralanmıştır.

2016 yılında İstanbulspor tarafından 1 milyon 250 bin euro bedelle bonservisi alınan Zeki Çelik, 2 yıl sonra Fransız Lille kulübü tarafından keşfedilmiş ve 2 milyon 500 bin euro bedelle transfer edilmiştir. Sağ bek mevkisinde forma giyen 1,80 boyundaki Mehmet Zeki Çelik, sağ ayağına hakimdir.

