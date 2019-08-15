Paratici: Manchester United Merih Demiral'ı istedi - Son dakika İtalya Serie A haberleri - Fotomaç
15 Ağustos 2019, Perşembe
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler İtalya Serie A Haberleri Paratici: Manchester United Merih Demiral'ı istedi

Paratici: 'ı istedi

Paratici: Manchester United Merih Demiral'ı istedi

Juventus Sportif Direktörü Fabio Paratici, milli futbolcu 'ın birçok talibi olduğunu belirterek bu kulüpler içerisinde 'ın da bulunduğunu açıkladı. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

İtalyan basınından La Gazzetta dello Sport'a konuşan Juventus Sportif Direktörü Fabio Paratici milli futbolcu ile ilgili önemli itiraflarda bulundu.

Geçtiğimiz yaz İngiliz devi 'ın milli futbolcuyu istediğini söyleyen Paratici sözlerine şöyle devam etti;

"Merih piyayası çok yüksek bir oyuncu. Ne kadar kulüp ilgileniyor hayal edemezsiniz. Mesele Milan ısrarla istedi, Manchester United da ilgilenmişti. Juventus ise onu Sassuolo'dan 18 milyon Euro'ya aldı ve serbest kalma bedelini yaklaşık 40 milyon Euro olarak belirledi."

  1. 15.08.2019
  2. Güncelleme: 15.08.2019 17:27
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Paratici: Manchester United Merih Demiral'ı istedi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN