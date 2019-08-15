Paratici: Manchester United Merih Demiral'ı istedi
Juventus Sportif Direktörü Fabio Paratici, milli futbolcu Merih Demiral'ın birçok talibi olduğunu belirterek bu kulüpler içerisinde Manchester United'ın da bulunduğunu açıkladı. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)
İtalyan basınından La Gazzetta dello Sport'a konuşan Juventus Sportif Direktörü Fabio Paratici milli futbolcu Merih Demiral ile ilgili önemli itiraflarda bulundu.
Geçtiğimiz yaz İngiliz devi Manchester United'ın milli futbolcuyu istediğini söyleyen Paratici sözlerine şöyle devam etti;
"Merih piyayası çok yüksek bir oyuncu. Ne kadar kulüp ilgileniyor hayal edemezsiniz. Mesele Milan ısrarla istedi, Manchester United da ilgilenmişti. Juventus ise onu Sassuolo'dan 18 milyon Euro'ya aldı ve serbest kalma bedelini yaklaşık 40 milyon Euro olarak belirledi."
- 15.08.2019
- Güncelleme: 15.08.2019 17:27
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Önce geldi sonra gitti
Toplam 1
Yorum
ali ya bu vatandaş neden alındı neden kiralandı bilen var mı millet anlam veremedim stoper bolluğu mu var biz bilmiyoruz
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35’lik Wesley futbolu bıraktı
Toplam 2
Yorum
GS DA GÖREV AL SNEİJDER SEVGİLİ USTA SHNEIJDER GS DA İMPARATORUN EKİBİNDE GÖREV ALMANI ÇOK İSTERİZ. SENİN FUTBOL BİLGİNE ÇOK SAYGIMIZ VAR. SENİ SEVİYORUZ.
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Konoplyanka Beşiktaş'ta!
Toplam 1
Yorum
savaş İnşallah alınır.Birde Orta saha 10 numara ve santraforda alındımı aha işte o zaman BJK mi kimse tutamaz.LENS ve Oğuzhanda satılsın artık.
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