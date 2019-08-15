Paratici: Manchester United Merih Demiral'ı istedi

İtalyan basınından La Gazzetta dello Sport'a konuşan Juventus Sportif Direktörü Fabio Paratici milli futbolcu Merih Demiral ile ilgili önemli itiraflarda bulundu.

Geçtiğimiz yaz İngiliz devi Manchester United'ın milli futbolcuyu istediğini söyleyen Paratici sözlerine şöyle devam etti;

"Merih piyayası çok yüksek bir oyuncu. Ne kadar kulüp ilgileniyor hayal edemezsiniz. Mesele Milan ısrarla istedi, Manchester United da ilgilenmişti. Juventus ise onu Sassuolo'dan 18 milyon Euro'ya aldı ve serbest kalma bedelini yaklaşık 40 milyon Euro olarak belirledi."