Roma Cengiz Ünder'in sözleşmesini 2023'e kadar uzattı - Son dakika İtalya Serie A haberleri - Fotomaç
15 Ağustos 2019, Perşembe
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Roma 'in sözleşmesini 2023'e kadar uzattı

Roma Cengiz Ünder'in sözleşmesini 2023'e kadar uzattı

İtalyan devi Roma, son günlerde 'e transfer olacağı konuşulan milli futbolcumuz 'in sözleşmesini 2023'e kadar uzattığını duyurdu.

İtalya Serie A ekipleriden Roma, milli futbolcu ve bir diğer genç oyuncusu Nicolo Zaniolo'nun sözleşmesini uzattı. Kulüpten yapılan açıklamaya göre Cengiz Ünder'le 2023, Nicolo Zaniolo ile 2024 yılına kadar yeni kontrat imzalandı.

"BURADA ÇOK MUTLUYUM"

Milli yıldız konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Roma'ya iki yıl önce geldim. Git gide bu kulübü, şehri ve taraftarları çok seviyorum. Burada gerçekten çok mutluyum. Kulübüme, burada devam etme arzumu desteklediği için çok teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

  1. 15.08.2019
  2. Güncelleme: 15.08.2019 16:00
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