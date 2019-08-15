Roma Cengiz Ünder'in sözleşmesini 2023'e kadar uzattı
İtalyan devi Roma, son günlerde Bayern Münih'e transfer olacağı konuşulan milli futbolcumuz Cengiz Ünder'in sözleşmesini 2023'e kadar uzattığını duyurdu.
İtalya Serie A ekipleriden Roma, milli futbolcu Cengiz Ünder ve bir diğer genç oyuncusu Nicolo Zaniolo'nun sözleşmesini uzattı. Kulüpten yapılan açıklamaya göre Cengiz Ünder'le 2023, Nicolo Zaniolo ile 2024 yılına kadar yeni kontrat imzalandı.
"BURADA ÇOK MUTLUYUM"
Milli yıldız konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Roma'ya iki yıl önce geldim. Git gide bu kulübü, şehri ve taraftarları çok seviyorum. Burada gerçekten çok mutluyum. Kulübüme, burada devam etme arzumu desteklediği için çok teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.
- 15.08.2019
- Güncelleme: 15.08.2019 16:00
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Önce geldi sonra gitti
Toplam 1
Yorum
ali ya bu vatandaş neden alındı neden kiralandı bilen var mı millet anlam veremedim stoper bolluğu mu var biz bilmiyoruz
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35’lik Wesley futbolu bıraktı
Toplam 2
Yorum
GS DA GÖREV AL SNEİJDER SEVGİLİ USTA SHNEIJDER GS DA İMPARATORUN EKİBİNDE GÖREV ALMANI ÇOK İSTERİZ. SENİN FUTBOL BİLGİNE ÇOK SAYGIMIZ VAR. SENİ SEVİYORUZ.
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Konoplyanka Beşiktaş'ta!
Toplam 1
Yorum
savaş İnşallah alınır.Birde Orta saha 10 numara ve santraforda alındımı aha işte o zaman BJK mi kimse tutamaz.LENS ve Oğuzhanda satılsın artık.
Roma Cengiz Ünder'in sözleşmesini 2023'e kadar uzattı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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