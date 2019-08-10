Merih Demiral'dan Diego Costa'ya ayar!

Uluslararası Şampiyonlar Kupası kapsamında Atletico Madrid ile Juventus karşı karşıya geldi. Juventus'ta forma giyen temsilcimiz Merih Demiral, maça yedek kulübesinde başladı. İkinci yarıda oyuna daihl olan Merih Demiral ile Atletico'nun golcüsü Diego Costa arasında tansiyon yükseldi. Merih ile Costa arasında yaşananlar sosyal medyada gündem yarattı.
10 Ağustos 2019 Cumartesi 21:15
Güncelleme: 10.08.2019 21:40
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İki dünya devi Atletico Madrid ile Juventus, Uluslararası Şampiyonlar Kupası kapsamında karşı karşıya geldi.
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Sezon öncesi son provalarını yapan iki ekibin karşılaşması oldukça zorlu geçti.
İki takımda sahaya ideale yakın kadrolarıyla çıktı.
Juventus'ta forma giyen Milli oyuncumuz Merih Demiral, maça yedek başladı.
Atletico Madrid, Juventus'u ilk yarıda attığı gollerle 2-1 mağlup etti.