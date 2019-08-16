Cengiz’den Roma’ya imza
Roma'da? Cengiz Ünder'in sözleşmesi 2023'e kadar uzatıldı. Maaşı 1 milyondan, 2 milyon euro'ya yükseltilen Cengiz için 60 milyon euro'luk serbest kalma bedeli belirlendiği öğrenildi. 2017'de Başakşehir'den İtalyan devine transfer olan milli yıldızımız, Roma'da 65 maçta forma giydi ve 14 gol attı.
Roma'da? Cengiz Ünder'in sözleşmesi 2023'e kadar uzatıldı. Maaşı 1 milyondan, 2 milyon euro'ya yükseltilen Cengiz için 60 milyon euro'luk serbest kalma bedeli belirlendiği öğrenildi. 2017'de Başakşehir'den İtalyan devine transfer olan milli yıldızımız, Roma'da 65 maçta forma giydi ve 14 gol attı.
KISA.. KISA
Çin'deki? Dünya Kupası'na hazırlanan 12 Dev Adam, Yunanistan'da turnuvaya katılıyor. İlk maç 18.00'de Sırbistan'la.
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- 16.8.2019
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Önce geldi sonra gitti
Toplam 1
Yorum
ali ya bu vatandaş neden alındı neden kiralandı bilen var mı millet anlam veremedim stoper bolluğu mu var biz bilmiyoruz
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35’lik Wesley futbolu bıraktı
Toplam 2
Yorum
GS DA GÖREV AL SNEİJDER SEVGİLİ USTA SHNEIJDER GS DA İMPARATORUN EKİBİNDE GÖREV ALMANI ÇOK İSTERİZ. SENİN FUTBOL BİLGİNE ÇOK SAYGIMIZ VAR. SENİ SEVİYORUZ.
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Konoplyanka Beşiktaş'ta!
Toplam 1
Yorum
savaş İnşallah alınır.Birde Orta saha 10 numara ve santraforda alındımı aha işte o zaman BJK mi kimse tutamaz.LENS ve Oğuzhanda satılsın artık.
Cengiz’den Roma’ya imza haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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