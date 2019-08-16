Cengiz’den Roma’ya imza

Roma'da? Cengiz Ünder'in sözleşmesi 2023'e kadar uzatıldı. Maaşı 1 milyondan, 2 milyon euro'ya yükseltilen Cengiz için 60 milyon euro'luk serbest kalma bedeli belirlendiği öğrenildi. 2017'de Başakşehir'den İtalyan devine transfer olan milli yıldızımız, Roma'da 65 maçta forma giydi ve 14 gol attı.



KISA.. KISA

Çin'deki? Dünya Kupası'na hazırlanan 12 Dev Adam, Yunanistan'da turnuvaya katılıyor. İlk maç 18.00'de Sırbistan'la.

Avrupa'da? Yılın Futbolcusu Ödülü için Messi (Barcelona), Ronaldo (Juventus) ve Virgil van Dijk (Liverpool) yarışacak.

Juventus Sportif Direktörü Paratici, mili stoperimiz Merih Demiral'ın en çok teklif alan oyuncuları olduğunu söyledi.

Kadın Voleybol Milli Takımı, Gloria Cup'ta Hırvatistan'ı 3-1'le geçti. Milliler, bugün 19.00'da İtalya'yla karşılaşacak.