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16 Ağustos 2019, Cuma
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Cengiz’den Roma’ya imza

Cengiz’den Roma’ya imza

Roma'da? 'in sözleşmesi 2023'e kadar uzatıldı. Maaşı 1 milyondan, 2 milyon euro'ya yükseltilen Cengiz için 60 milyon euro'luk serbest kalma bedeli belirlendiği öğrenildi. 2017'de 'den İtalyan devine transfer olan milli yıldızımız, Roma'da 65 maçta forma giydi ve 14 gol attı.

Roma'da? 'in sözleşmesi 2023'e kadar uzatıldı. Maaşı 1 milyondan, 2 milyon euro'ya yükseltilen Cengiz için 60 milyon euro'luk serbest kalma bedeli belirlendiği öğrenildi. 2017'de 'den İtalyan devine transfer olan milli yıldızımız, Roma'da 65 maçta forma giydi ve 14 gol attı.

KISA.. KISA
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  1. 16.8.2019
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