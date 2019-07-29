Cengiz Ünder imzayı attı! 3 yıllık anlaşma... Son dakika haberleri - Son dakika İtalya Serie A haberleri - Fotomaç
29 Temmuz 2019, Pazartesi
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imzayı attı! 3 yıllık anlaşma... haberleri

Cengiz Ünder imzayı attı! 3 yıllık anlaşma... Son dakika haberleri

İtalyan ekibi 'nın, Ternana’yı 3-1 yendiği hazırlık maçında iki gol atan milli yıldızımız için kulübü harekete geçti. Performansıyla fark yaratan genç yıldız için uzatılması kararı çıkarken mukavelenin 3 yıllık olduğu öğrenildi.

, ile mukavele yeniliyor. Ternana ile oynanan ve 3-1 biten hazırlık maçında iki gol atan milli futbolcu, yaklaşık 6 aydır Roma ile yeni bir anlaşma yapmak için bekliyordu. Geçen sezon gösterdiği performansla ve Arsenal'in listesine giren ve 50 milyon Euro fiyat biçilen Cengiz yaşadığı sakatlık sonrası geri planda kalmıştı.

3 YILLIK İMZA ATACAK

Ancak sezon öncesi tekrar forma giyen ve performansını yükselten Cengiz, attığı iki golle de Roma Teknik Direktörü Fonseca'nın gözüne girmeyi başardı. Roma'dan yılda 1 milyon Euro kazanan Cengiz Ünder'in yeni sözleşmesinin 3 yıllık olacağı ve ücretine de zam yapılacağı belirtildi.

Roma'nın Ternana ile oynadığı maçta Fenerbahçe'nin transfer listesinde olan Kolarov da forma giydi.

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