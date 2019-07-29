Uğradığı saldırının ardından flaş karar! Arsenal ve Mesut Özil... - Son dakika İngiltere Premier Lig haberleri - Fotomaç
29 Temmuz 2019, Pazartesi
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Uğradığı saldırının ardından flaş karar! ve ...

Uğradığı saldırının ardından flaş karar! Arsenal ve Mesut Özil...

takımlarından 'ın teknik direktörü , takımının Lyon ile yaptığı hazırlık maçında açıklamalarda bulundu. İspanyol teknik adam, ve sebebiyle oynatmadığını açıkladı.

Maçın ardından açıklama yapan Emery, "Mesut ve Kolasinac'ı oynatmadım çünkü kafaları yüzde 100 burada değil. Sakinleşmeleri ve biraz aileleriyle vakit geçirmeleri gerekiyor." dedi.

İki oyuncuya izin verdiğini açıklayan , "Onlarla konuştum ve aileleriyle dinlenmeleri gerektiğine karar verdim. Birkaç gün sonra takımla çalışmalara başlayacaklar" ifadelerini kullandı.

'in Türk asıllı Alman oyuncusu ve takım arkadaşı , Kuzey 'da bıçaklı saldırıya uğramıştı.

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  1. 29.07.2019
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