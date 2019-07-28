Fenerbahçe'nin yeni golcüsü İngiltere'den! Galatasaray'a büyük şok - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
28 Temmuz 2019, Pazar
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Haberler Galeri Fenerbahçe'nin yeni golcüsü İngiltere'den! Galatasaray'a büyük şok

Fenerbahçe'nin yeni golcüsü İngiltere'den! Galatasaray'a büyük şok

Fenerbahçe'de son dakika transfer gelişmeleri yaşanıyor. Sarı-lacivertliler önümüzdeki sezonun şampiyon kadrosunu oluşturmak için kolları sıvadı. Santrfor bölgesine şu ana kadar yalnızca Vedat Muriç'i transfer eden sarı-lacivertliler dünyaca ünlü bir ismi kadrosuna katmaya hazırlanıyor. İşte dev transfer gelişmesinin detayları...
28 Temmuz 2019 Pazar 21:59
Fenerbahçe'nin yeni golcüsü İngiltere'den! Galatasaray'a büyük şok

Fenerbahçe'de santrfor harekatı başladı.

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Fenerbahçe'nin yeni golcüsü İngiltere'den! Galatasaray'a büyük şok

Geçtiğimiz sezon gol yollarında etkisiz bir görüntü çizen sarı-lacivertlilerde Ersun Yanal aynı sıkıntıları bir daha yaşamak istemiyor.

Fenerbahçe'nin yeni golcüsü İngiltere'den! Galatasaray'a büyük şok

Buna göre verimsiz geçen sezonun ardından Soldado ve Slimani gibi isimlerle yollarını ayıran Fenrebahçeli kurmaylar başka arayışlara girmişti.

Fenerbahçe'nin yeni golcüsü İngiltere'den! Galatasaray'a büyük şok

Santrfor bölgesine ilk olarak Vedat Muriç'i transfer eden sarı-lacivertlilerde başkan Ali Koç santrfor transferinin müjdesini vermişti.

Fenerbahçe'nin yeni golcüsü İngiltere'den! Galatasaray'a büyük şok

Bu kapsamda çalışmalarına devam eden Fenerbahçe yönetimi o bölgeyi dünyaca ünlü bir golcüyle doldurmak istiyor.

İşte dev transfer harekatının detayları...

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