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Fenerbahçe'nin yeni golcüsü İngiltere'den! Galatasaray'a büyük şok
Fenerbahçe'de son dakika transfer gelişmeleri yaşanıyor. Sarı-lacivertliler önümüzdeki sezonun şampiyon kadrosunu oluşturmak için kolları sıvadı. Santrfor bölgesine şu ana kadar yalnızca Vedat Muriç'i transfer eden sarı-lacivertliler dünyaca ünlü bir ismi kadrosuna katmaya hazırlanıyor. İşte dev transfer gelişmesinin detayları...
28 Temmuz 2019 Pazar 21:59
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Fenerbahçe'de santrfor harekatı başladı.
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Geçtiğimiz sezon gol yollarında etkisiz bir görüntü çizen sarı-lacivertlilerde Ersun Yanal aynı sıkıntıları bir daha yaşamak istemiyor.
Buna göre verimsiz geçen sezonun ardından Soldado ve Slimani gibi isimlerle yollarını ayıran Fenrebahçeli kurmaylar başka arayışlara girmişti.
Santrfor bölgesine ilk olarak Vedat Muriç'i transfer eden sarı-lacivertlilerde başkan Ali Koç santrfor transferinin müjdesini vermişti.
Bu kapsamda çalışmalarına devam eden Fenerbahçe yönetimi o bölgeyi dünyaca ünlü bir golcüyle doldurmak istiyor.