Boşnak yıldız Bajic yeniden Konyaspor’da
Geçtiğimiz sezon ligi ikinci sırada bitiren Medipol Başakşehir'de forma giyen Riad Bajic'in yeni adresi belli oldu. Konyaspor, bonservisi Udinese'de olan golcü futbolcuyu 1 yıllığına kiraladı.
Konyaspor, bonservisi Udinese'de bulunan eski oyuncusu Riad Bajic'i satın alma opsiyonuyla 1 yıllığına kiraladı.
Daha önce yeşil-beyazlı formayla yıldızlaşan ve İtalya Serie A takımı Udinese'ye satılan Riad Bajic Konyaspor'a geri dönüyor. Forvet hattında Yatabare ve Jahovic ikilisinden beklenen verimi alamayan Konyaspor 25 yaşındaki Bosna Hersekli yıldız Bajic ve kulübü Udinese ile her konuda anlaşarak oyuncuyu satın alma opsiyonuyla 1 yıllığına kiraladı. Bajic'in 13 Haziran Perşembe günü Konya'ya gelerek sözleşme imzalayacağı öğrenildi.
Gerdi bıraktığımız 2 sezonu Başakşehir'de geçiren Bajic 35 maçta forma giyerek 9 gol atarken, Konyaspor'da 2015-2016 ve 2016-2017 sezonlarında ise toplam 31 kez fileleri havalandırmıştı.
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metin adam haklı. her zaman yaptığımız şey. bu konuda saygısız bir milletiz.
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Hasan Konya’da ektiğimizi İzlanda’da biçtik. Fransa Milli Marşına ektiğimizi de bize biçtirirler. Zorunuza gitmesin.
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Toplam 3
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eray sangale visca mahmut tekdemir gibi oyuncuları katabilirsek takıma çok iyi olacak ligimizde kaliteli yerli yabancı oyuncu çok
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