Cengiz kuyruğu
17 Ocak 2019, Perşembe
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Cengiz kuyruğu

Cengiz kuyruğu

Türk futbolunun gururu Cengiz, Avrupa devlerini peşine taktı... M. United, ’nın yıldızı için 60 milyon euro’yu gözden çıkardı.

Altınordu'dan yetişip, üzerinden İtalyan temsilcisi 'ya transfer olan 'in yükselişi sürüyor. Çizme'de oynadığı futbolla dikkatleri daha da üzerine çeken 21 yaşındaki oyuncuya 'den ve Tottenham talip olmuştu. 'dan da , milli futbolcumuzu renklerine katmak için harekat başlatmıştı. Önemli mesafe de kat etmişti.

PİYASASI ARTIYOR
Son olarak 'den bir haber daha geldi... Yeni teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde yeniden şahlanan da Cengiz Ünder'in peşine takılan ekipler arasına katıldı. İngiliz devinin, milli oyuncumuz için 60 milyon euro'luk bir bütçe ayırdığı öğrenildi. Roma'nınbu rakamı kabul edeceği konuşuluyor.

25 GOLE KATKI YAPTI
Cengiz Ünder, Roma formasıyla 56 maça çıktı. 14 kez fileleri sarsarken, 11 defa da asist yaptı. 25 gole etkisi oldu.
  1. 17.1.2019
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