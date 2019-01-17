Cengiz kuyruğu
Türk futbolunun gururu Cengiz, Avrupa devlerini peşine taktı... M. United, Roma’nın yıldızı için 60 milyon euro’yu gözden çıkardı.
PİYASASI ARTIYOR
Son olarak İngiltere'den bir haber daha geldi... Yeni teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde yeniden şahlanan Manchester United da Cengiz Ünder'in peşine takılan ekipler arasına katıldı. İngiliz devinin, milli oyuncumuz için 60 milyon euro'luk bir bütçe ayırdığı öğrenildi. Roma'nınbu rakamı kabul edeceği konuşuluyor.
25 GOLE KATKI YAPTI
Cengiz Ünder, Roma formasıyla 56 maça çıktı. 14 kez fileleri sarsarken, 11 defa da asist yaptı. 25 gole etkisi oldu.
- 17.1.2019
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Muhayer Oktay kimdir, kaç yaşında, nereli? Hangi mevkide oynuyor?
Toplam 1
Yorum
Misafir Bakıp göreceğiz. Pek iyi bir cv'si yok gibi. Bu işlerde okus-pokuslar çok olur, temkinli yaklaşmak gerekir.
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Güle güle Kucka
Toplam 1
Yorum
ts trabzon a farketmez.eğer transfer yasağını kaldırıp 1461 deki gençleri takıma katarsa onazi-sosa eksikliğini fazla hissetmezler
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Gökhan Töre’ye af müjdesi
Toplam 1
Yorum
fbcan Beşiktaş geçmişte olduğu gibi küçülmeye gidiyor. Şampiyonlar ligi geliri olmadan ödenmesi gereken borç yükü artıyor. 2-3 sene sonra rahatlar
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