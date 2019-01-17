Higuain ikna edildi – Fotomaç – 17 Ocak 2019
17 Ocak 2019, Perşembe
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ikna edildi

Higuain ikna edildi
Milan'dan ayrılmaya hazırlanan Gonzalo 'in yeni adresi olacak. 'yu 'ya göndermeye hazırlanan Maviler'de teknik direktör Sarri, Higuain ve ailesiyle bir görüşme yaptı. İkna etti.
  1. 17.1.2019
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