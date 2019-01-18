Avrupa'da transfer üçgeni
Milan’dan Higuain’i alan Chelsea; Morata’yı, A. Madrid’e gönderiyor. Milan ise sezonun flaş ismi Piatek’i kapıyor.
Avrupa transfer piyasasında hareketli günler yaşanıyor... Chelsea'nin, kiralık olarak Milan forması giyen ve bonservisi Juventus'ta bulunan Higuain'le anlaşmaya vardığı bildirildi. İngiliz ekibinin, 31 yaşındaki Arjantinli golcüyü 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 1.5 yıllığına kiralayacağı ifade edildi. İmzaların atılmasının ardından Milan'ın ise, Genoa formasıyla yıldızı parlayan Polonyalı golcü Piatek'in (23) transferini bitireceği iddia edildi. Bu sezon 21 maçta 19 kez fileleri sarsan genç forvet için, kasadan 45 milyon euro çıkacağı kaydedildi. Higuain'i renklerine bağlayacak Chelsea'nin İspanyol golcüsü Morata'nın da yeni durağının İspanyol ekibi Atletico Madrid olması bekleniyor.
- 18.1.2019
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Muhayer Oktay kimdir, kaç yaşında, nereli? Hangi mevkide oynuyor?
Toplam 1
Yorum
Misafir Bakıp göreceğiz. Pek iyi bir cv'si yok gibi. Bu işlerde okus-pokuslar çok olur, temkinli yaklaşmak gerekir.
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Güle güle Kucka
Toplam 1
Yorum
ts trabzon a farketmez.eğer transfer yasağını kaldırıp 1461 deki gençleri takıma katarsa onazi-sosa eksikliğini fazla hissetmezler
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Gökhan Töre’ye af müjdesi
Toplam 1
Yorum
fbcan Beşiktaş geçmişte olduğu gibi küçülmeye gidiyor. Şampiyonlar ligi geliri olmadan ödenmesi gereken borç yükü artıyor. 2-3 sene sonra rahatlar
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