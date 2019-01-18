Avrupa'da transfer üçgeni
18 Ocak 2019, Cuma
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

Avrupa'da transfer üçgeni

Avrupa'da transfer üçgeni

’dan ’i alan ; Morata’yı, A. Madrid’e gönderiyor. Milan ise sezonun flaş ismi ’i kapıyor.

Avrupa transfer piyasasında hareketli günler yaşanıyor... 'nin, kiralık olarak forması giyen ve bonservisi 'ta bulunan 'le anlaşmaya vardığı bildirildi. İngiliz ekibinin, 31 yaşındaki Arjantinli golcüyü 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 1.5 yıllığına kiralayacağı ifade edildi. İmzaların atılmasının ardından Milan'ın ise, Genoa formasıyla yıldızı parlayan Polonyalı golcü 'in (23) transferini bitireceği iddia edildi. Bu sezon 21 maçta 19 kez fileleri sarsan genç forvet için, kasadan 45 milyon euro çıkacağı kaydedildi. Higuain'i renklerine bağlayacak Chelsea'nin İspanyol golcüsü Morata'nın da yeni durağının İspanyol ekibi olması bekleniyor.

  1. 18.1.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Avrupa'da transfer üçgeni haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BİZE ULAŞIN