Liverpool Robertson'ın sözleşmesini uzattı
17 Ocak 2019, Perşembe
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Robertson'ın sözleşmesini uzattı

Liverpool Robertson'ın sözleşmesini uzattı

ekibi , İskoç sol bek Andy Robertson'ın sözleşmesini uzattı.

Kulübü, 24 yaşındaki Robertson ile uzun süreli sözleşme imzalandığını duyurdu.

İngiltere basınında yer alan haberlerde, sözleşmenin 2024'e kadar süreceği öne sürüldü.

'den 2017'de 8 milyon sterlin karşılığında transfer edilen Robertson, bu sezon Liverpool'da 26 maça çıktı.

  1. 17.1.2019 23:25
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