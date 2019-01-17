Andy Cole ile Sol Campbell aynı takımda buluştu
17 Ocak 2019, Perşembe
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ile aynı takımda buluştu

Andy Cole ile Sol Campbell aynı takımda buluştu

Teknik direktörlüğünü 'ın yaptığı İngiltere 4. Futbol Ligi kulübü , eski İngiliz milli oyuncu 'u antrenörlük görevine getirdi.

Kulübü, 47 yaşındaki 'un takımda antrenör olarak görev yapacağını duyurdu.

Yıllar sonra yolları Macclesfield Town'da kesişen iki eski oyuncu Campbell ile Cole, futbolculuk dönemlerinde defalarca karşı karşıya gelmiş ve kısa bir süre Portsmouth'ta birlikte forma giymişti.

Tottenham ve 'da top koşturduğu sırada birçok başarı yakalayan 44 yaşındaki eski İngiliz milli oyuncu Campbell, Kasım 2018'de ilk teknik direktörlük deneyimi için Macclesfield Town'ın başına geçmişti.

'da birçok şampiyonluk yaşayan ve 187 golle Alan Shearer ile 'nin ardından 'in en skorer üçüncü oyuncusu konumunda bulunan Cole ise daha önce Milton Keynes Dons ve Huddersfield Town'da da antrenörlük yapmıştı.

Kümede kalma mücadelesi veren Macclesfield Town, 28 haftada 24 puan topladığı ligde 23. sırada bulunuyor.

  1. 17.1.2019 23:23
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