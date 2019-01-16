İtalya Süper Kupa, Juventus'un – Fotomaç – 16 Ocak 2019
16 Ocak 2019, Çarşamba
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Kupa, 'un

İtalya Süper Kupa, Juventus'un

Kupa maçında , Milan'ı 1-0 yenerek kupanın sahibi oldu.

Kupa maçında , Milan'ı 1-0 yenerek kupanın sahibi oldu.

'ın Cidde kentindeki Kral Abdullah Spor Şehri Stadı'nda oynanan İtalya maçında geçen sezonun lig ve kupa şampiyonu Juventus ile kupa finalisti Milan karşılaştı.

Juventus, 61. dakikada Portekizli yıldız futbolcu 'nun attığı golle mücadeleden 1-0 galip ayrılarak kupayı müzesine götürdü.

Bu sonuçla Juventus, 14. kez mücadele ettiği İtalya Süper Kupa'yı 1995, 1997, 2002, 2003, 2012, 2013 ve 2015'in ardından 8. defa kazandı. Ayrıca siyah-beyazlı ekip, Milan'ı geride bırakarak kupayı en fazla kazanan takım olmayı başardı.

Öte yandan Milan'da milli futbolcu , karşılaşmada 90 dakika forma giydi. Juventus'ta Türk asıllı Alman milli futbolcu Emre Can, 64. dakikada 'in yerine oyuna dahil oldu. Milan'da Franck Kessie, 74. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

  1. 16.1.2019 23:23
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