Atletico Madrid Kral Kupası'nda elendi
İspanya Kral Kupası'nda ilk sürprizi son 16 turunda Atletico Madrid'i eleyen Girona takımı yaptı.
İspanya Kral Kupası'nda ilk sürprizi son 16 turunda Atletico Madrid'i eleyen Girona takımı yaptı.
İlk maçta deplasmanda Girona ile 1-1 berabere kalan Atletico Madrid, sahasında oynadığı karşılaşmanın 3-3 sona ermesi sonrasında kupadan elendi.
Toplamda 6 golün atıldığı müsabakada Atletico Madrid'in öne geçtiği her gole karşılık vermeyi başaran Girona, çeyrek finale yükselen takım oldu.
Maçta Atletico Madrid'in gollerini 12. dakikada Nikola Kalinic, 65. dakikada Angel Correa ve 83. dakikada Antoine Griezmann, Girona'nın gollerini ise 36. dakikada Valery Fernandez, 58. dakikada Christian Stuani ve 87. dakikada Seydou Doumbia attı.
- 17.1.2019 00:04
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Muhayer Oktay kimdir, kaç yaşında, nereli? Hangi mevkide oynuyor?
Toplam 1
Yorum
Misafir Bakıp göreceğiz. Pek iyi bir cv'si yok gibi. Bu işlerde okus-pokuslar çok olur, temkinli yaklaşmak gerekir.
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Güle güle Kucka
Toplam 1
Yorum
ts trabzon a farketmez.eğer transfer yasağını kaldırıp 1461 deki gençleri takıma katarsa onazi-sosa eksikliğini fazla hissetmezler
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Gökhan Töre’ye af müjdesi
Toplam 1
Yorum
fbcan Beşiktaş geçmişte olduğu gibi küçülmeye gidiyor. Şampiyonlar ligi geliri olmadan ödenmesi gereken borç yükü artıyor. 2-3 sene sonra rahatlar
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