Mesut Inter yolcusu – Fotomaç – 17 Ocak 2019
17 Ocak 2019, Perşembe
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Mesut Inter yolcusu

Mesut Inter yolcusu

'de teknik direktör Unai Emery'nin gözüne giremeyen ile yollar ayrılıyor.

'de teknik direktör Unai Emery'nin gözüne giremeyen ile yollar ayrılıyor. İngiliz ekibinin en pahalı oyuncusu, kısa süre içerisinde 'den ayrılabilir. Mesut'un yeni rotasının bir süredir kendisini isteyen İnter olacağı öğrenildi. Mesut Özil, Arsenal'de forma giymediği için mutsuz ve ayrılmak istiyor.
  1. 17.1.2019
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