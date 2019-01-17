Cech’ten veda – Fotomaç – 17 Ocak 2019
17 Ocak 2019, Perşembe
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Cech’ten veda

Cech’ten veda
Dünya futbol tarihinin en iyi kalecileri arasında gösterilen yeşil sahalara veda ediyor. Kariyerinin son 16 sezonunu geçirdiği formasıyla efsaneleşen Çek eldiven sezon sonu jübile yapacağını belirtti. 36 yaşındaki kaleci kazandığı kupalar kadar taktığı kaskla hatırlanacak.
  1. 17.1.2019
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