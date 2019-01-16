Real Madrid, Kral Kupası'nda çeyrek finalde – Fotomaç – 16 Ocak 2019
16 Ocak 2019, Çarşamba
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Real Madrid, Kral Kupası'nda çeyrek finalde

İspanya son 16 turunda Leganes'i eleyen çeyrek finale yükseldi.

İspanya son 16 turunda Leganes'i eleyen çeyrek finale yükseldi.

Turun rövanş maçında deplasmanda Leganes'e 1-0 yenilen Real Madrid, sahasında oynadığı ilk müsabakayı 3-0 kazanmasının avantajıyla rakibini eledi. Leganes'in golü 31. dakikada Martin Braithwaite'den geldi.

Leganes Teknik Direktörü Mauricio Pellegrino maçın 86. dakikasında hakeme yönelik itirazlarından dolayı kırmızı kart görerek sahayı terk etmek zorunda kaldı.

Diğer yandan Real Madrid'de sakat oyuncular , , kaleci , Marco Asensio, Karim Benzema, Marcos Llorente ve Jesus Vallejo kadroda yer almadı.

Real Madrid'de son dönemde en çok tartışılan futbolcu olan ve ayrılmak istediği iddia edilen Isco ise Leganes karşılaşmasında ilk 11'de sahaya çıktı. Santiago Solari, 68. dakikada Isco'yu oyundan aldı.

  1. 17.1.2019 03:00
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