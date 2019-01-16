Juventus - Milan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
16 Ocak 2019, Çarşamba
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- maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Juventus - Milan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

’nda boy gösterecek İtalyan ekipleri 31. kez düzenlenecek bu turnuvada ezeli bir rekabet içerisine girecek. Peki Çizme ekiplerinin bu zorlu mücadelesini kim kazanacak? Ev sahibi mu, yoksa konuk ekip mı? Mücadeleye dair bilgiler haberimizde...

İtalya'nın iki büyük kulübü olan ve İtalya Süper Kupasında karşı karşıya geliyor. 'nın finalinde Juventus ile Milan karşı karşıya... İtalya'nın "süper gücü" kim olacak? Milan mı, Juventus mu? Sezonun ilk kupasını iki takımdan biri kaldıracak.

Juventus - Milan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

16 Ocak tarihinde, 'ın Cidde kentindeki Stadyumu'nda oynanacak Juventus ile Milan arasındaki İtalyan Süper Kupa maçı, saat 20:30'da TRT SPOR'dan canlı olarak yayınlanacak.

10. KEZ İTALYA DIŞINDA OYNANACAK
İtalyan Süper Kupası 10. kez yurtdışında oynanacak. Kupaya Suudi Arabistan'ın Cidde kenti ilk kez ev sahipliği yapacak.

  1. 16.1.2019 13:04
  2. Güncelleme: 16.1.2019 13:12
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