İtalya'nın iki büyük kulübü olan Juventus ve Milan İtalya Süper Kupasında karşı karşıya geliyor. İtalya Süper Kupası'nın finalinde Juventus ile Milan karşı karşıya... İtalya'nın "süper gücü" kim olacak? Milan mı, Juventus mu? Sezonun ilk kupasını iki takımdan biri kaldıracak.

Juventus - Milan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

16 Ocak tarihinde, Suudi Arabistan'ın Cidde kentindeki Kral Abdullah Stadyumu'nda oynanacak Juventus ile Milan arasındaki İtalyan Süper Kupa maçı, saat 20:30'da TRT SPOR'dan canlı olarak yayınlanacak.

10. KEZ İTALYA DIŞINDA OYNANACAK

İtalyan Süper Kupası 10. kez yurtdışında oynanacak. Kupaya Suudi Arabistan'ın Cidde kenti ilk kez ev sahipliği yapacak.