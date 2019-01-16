İtalya Süper Kupası’nda boy gösterecek İtalyan ekipleri 31. kez düzenlenecek bu turnuvada ezeli bir rekabet içerisine girecek. Peki Çizme ekiplerinin bu zorlu mücadelesini kim kazanacak? Ev sahibi Juventus mu, yoksa konuk ekip Milan mı? Mücadeleye dair bilgiler haberimizde...
İtalya'nın iki büyük kulübü olan Juventus ve Milan İtalya Süper Kupasında karşı karşıya geliyor. İtalya Süper Kupası'nın finalinde Juventus ile Milan karşı karşıya... İtalya'nın "süper gücü" kim olacak? Milan mı, Juventus mu? Sezonun ilk kupasını iki takımdan biri kaldıracak.
Juventus - Milan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
16 Ocak tarihinde, Suudi Arabistan'ın Cidde kentindeki Kral Abdullah Stadyumu'nda oynanacak Juventus ile Milan arasındaki İtalyan Süper Kupa maçı, saat 20:30'da TRT SPOR'dan canlı olarak yayınlanacak.
10. KEZ İTALYA DIŞINDA OYNANACAK
İtalyan Süper Kupası 10. kez yurtdışında oynanacak. Kupaya Suudi Arabistan'ın Cidde kenti ilk kez ev sahipliği yapacak.
- 16.1.2019 13:04
- Güncelleme: 16.1.2019 13:12
-
Muhayer Oktay kimdir, kaç yaşında, nereli? Hangi mevkide oynuyor?
Toplam 1
Yorum
Misafir Bakıp göreceğiz. Pek iyi bir cv'si yok gibi. Bu işlerde okus-pokuslar çok olur, temkinli yaklaşmak gerekir.
-
Güle güle Kucka
Toplam 1
Yorum
ts trabzon a farketmez.eğer transfer yasağını kaldırıp 1461 deki gençleri takıma katarsa onazi-sosa eksikliğini fazla hissetmezler
-
Gökhan Töre’ye af müjdesi
Toplam 1
Yorum
fbcan Beşiktaş geçmişte olduğu gibi küçülmeye gidiyor. Şampiyonlar ligi geliri olmadan ödenmesi gereken borç yükü artıyor. 2-3 sene sonra rahatlar
Juventus - Milan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.