Monchi'den Cengiz Ünder açıklaması! Transfer olacak mı? – Fotomaç – 24 Kasım 2018
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    24 Kasım 2018, Cumartesi
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    Monchi'den açıklaması! olacak mı?

    Monchi'den Cengiz Ünder açıklaması! Transfer olacak mı?

    Roma Sportif Direktörü Monchi, ile ilgili soruları yanıtladı. Monchi, Cengiz Ünder'in geleceği hakkında henüz bir karar vermediklerini söyledi.

    Roma Sportif Direktörü Monchi, 'in geleceği hakkında konuştu.

    Sky Sport Italia'nın sorularını yanıtlayan Monchi, , ve gibi takımlarla adı anılan Cengiz Ünder ile ilgili açıklamalar yaptı.

    Cengiz Ünder hakkında henüz bir karar vermediklerini belirten Monchi, "Cengiz çok genç ve gelişmeye devam ediyor. Ama bu yeni sözleşmeyi tartışmak için doğru zaman değil, gelişimini sürdürmeli" diye konuştu.

    Monchi, "Onu doğal hızıyla olgunlaşması için huzurlu bir ortamda bırakalım. Olması gereken şey doğru zamanda olur" fadelerini kullandı.

    1. 24.11.2018 17:01
    2. Güncelleme: 24.11.2018 17:44
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