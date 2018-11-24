Monchi'den Cengiz Ünder açıklaması! Transfer olacak mı?
Roma Sportif Direktörü Monchi, Cengiz Ünder ile ilgili soruları yanıtladı. Monchi, Cengiz Ünder'in geleceği hakkında henüz bir karar vermediklerini söyledi.
Roma Sportif Direktörü Monchi, Cengiz Ünder'in geleceği hakkında konuştu.
Sky Sport Italia'nın sorularını yanıtlayan Monchi, Arsenal, Bayern Münih ve Manchester United gibi takımlarla adı anılan Cengiz Ünder ile ilgili açıklamalar yaptı.
Cengiz Ünder hakkında henüz bir karar vermediklerini belirten Monchi, "Cengiz çok genç ve gelişmeye devam ediyor. Ama bu yeni sözleşmeyi tartışmak için doğru zaman değil, gelişimini sürdürmeli" diye konuştu.
Monchi, "Onu doğal hızıyla olgunlaşması için huzurlu bir ortamda bırakalım. Olması gereken şey doğru zamanda olur" fadelerini kullandı.
- 24.11.2018 17:01
- Güncelleme: 24.11.2018 17:44
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Maç sonucu | Galatasaray 1-1 Konyaspor | ÖZET
Toplam 6
Yorum
yaşar Yöneticilerin demeçleri çok yetersiz.Bu durumda GS'nin ligden çekilmesi gerekir.Ya da TFF istifa edinceye kadar maçlara çıklımaması lazım.Artık konuşma zamanı değil.
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Trabzonspor'da derbi alarmı!
Toplam 1
Yorum
kenan takımdan 4 yabancı pahalı futbolcuyu daha gönderebilirsek, o zaman amatör ruhla zevkli maçlar izleyebileceğiz, pahalı futbolcu top oynamaz..
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Ağaoğlu'ndan centilmenlik çağrısı
Toplam 3
Yorum
Kenan futbolun olduğu yerde centilmenlik olur, futbolun olmadığı bir ülkede(yada yok edilen futbol) ancak tartışma ve kavgalar hüküm sürer...
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