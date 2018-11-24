Roma Sportif Direktörü Monchi, Cengiz Ünder'in geleceği hakkında konuştu.

Sky Sport Italia'nın sorularını yanıtlayan Monchi, Arsenal, Bayern Münih ve Manchester United gibi takımlarla adı anılan Cengiz Ünder ile ilgili açıklamalar yaptı.



Cengiz Ünder hakkında henüz bir karar vermediklerini belirten Monchi, "Cengiz çok genç ve gelişmeye devam ediyor. Ama bu yeni sözleşmeyi tartışmak için doğru zaman değil, gelişimini sürdürmeli" diye konuştu.

Monchi, "Onu doğal hızıyla olgunlaşması için huzurlu bir ortamda bırakalım. Olması gereken şey doğru zamanda olur" fadelerini kullandı.