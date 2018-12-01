İtalya 1. Futbol Ligi'nde (Serie A) oynanan 14. hafta maçında lider Juventus, deplasmanda Fiorentina'yı 3-0 mağlup etti.

İlk yarıyı 31. dakikada Rodrigo Bentancur'un golüyle 1-0 önde kapatan Juventus, 69. dakikada Giorgio Chiellini ve 79. dakikada penaltıdan Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo'nun ağları sarsmasıyla sahadan 3-0 galip ayrıldı.

Ligde 13'üncü maçını kazanan ve beş maçtır puan kaybetmeyen namağlup Juventus, bu galibiyetle puanını 40'a çıkarırken, Fiorentina 18 puanda kaldı.