Juventus Fiorentia'yı rahat geçti
01 Aralık 2018, Cumartesi
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Fiorentia'yı rahat geçti

<a href="/index/juventus?id=9e378451-66d4-4147-8095-00ac8d8a92bc" class="" rel="tag">Juventus</a> Fiorentia'yı rahat geçti

Serie A lideri , konuk olduğu 'yı 3-0 yendi. 'un gollerini Bentancur, Chiellini ve Ronaldo kaydetti.

İtalya 1. Futbol Ligi'nde (Serie A) oynanan 14. hafta maçında lider , deplasmanda 'yı 3-0 mağlup etti.

İlk yarıyı 31. dakikada Rodrigo Bentancur'un golüyle 1-0 önde kapatan , 69. dakikada ve 79. dakikada penaltıdan Portekizli yıldızı 'nun ağları sarsmasıyla sahadan 3-0 galip ayrıldı.

Ligde 13'üncü maçını kazanan ve beş maçtır puan kaybetmeyen namağlup Juventus, bu galibiyetle puanını 40'a çıkarırken, 18 puanda kaldı.


  1. 1.12.2018 23:07
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