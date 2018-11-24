Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İtalya Serie A ekiplerinden Roma'nın Şampiyonlar Ligi'nde sahasında oynayacağı Real Madrid maçına davet edilmişti. Bahçeli bu davet için Roma Kulübü'ne önce teşekkür mektubu yollamış daha sonra programının değişmesi sebebiyle maça katılamayacağını bildirmişti.



Devlet Bahçeli'nin yoğun programı sebebiyle maça gelemeyeceğini öğrendiklerini ifade eden İtalyan kulübü idarecileri, "Roma Kulübü olarak Devlet Bahçeli'nin maça gelmeyi çok istediğini duyduk. Bu nedenle de kendisine resmi davet gönderdik. Bu daveti maçlara katılmak isteyen diğer ülke politikacıları için de yapıyoruz. Ancak Bahçeli daha sonra öngörülemeyen bir programı nedeniyle katılamayacağını bildirdi. Türk basınında yazıldığı gibi bu davetin Bahçeli'nin lideri olduğu partinin sembolünün Roma takımınınki gibi 'Kurt' olmasıyla hiçbir bağlantısı yoktur" açıklamasını yaptı.