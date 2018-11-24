AS Roma'dan Devlet Bahçeli açıklaması
AS Roma Kulübü, MHP Lideri Devlet Bahçeli'ye gönderdikleri resmi davet ile ilgili basında çıkan spekülasyonlar sonrası açıklamalarda bulundu.
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İtalya Serie A ekiplerinden Roma'nın Şampiyonlar Ligi'nde sahasında oynayacağı Real Madrid maçına davet edilmişti. Bahçeli bu davet için Roma Kulübü'ne önce teşekkür mektubu yollamış daha sonra programının değişmesi sebebiyle maça katılamayacağını bildirmişti.
Devlet Bahçeli'nin yoğun programı sebebiyle maça gelemeyeceğini öğrendiklerini ifade eden İtalyan kulübü idarecileri, "Roma Kulübü olarak Devlet Bahçeli'nin maça gelmeyi çok istediğini duyduk. Bu nedenle de kendisine resmi davet gönderdik. Bu daveti maçlara katılmak isteyen diğer ülke politikacıları için de yapıyoruz. Ancak Bahçeli daha sonra öngörülemeyen bir programı nedeniyle katılamayacağını bildirdi. Türk basınında yazıldığı gibi bu davetin Bahçeli'nin lideri olduğu partinin sembolünün Roma takımınınki gibi 'Kurt' olmasıyla hiçbir bağlantısı yoktur" açıklamasını yaptı.
- 24.11.2018 15:05
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Maç sonucu | Galatasaray 1-1 Konyaspor | ÖZET
Toplam 6
Yorum
yaşar Yöneticilerin demeçleri çok yetersiz.Bu durumda GS'nin ligden çekilmesi gerekir.Ya da TFF istifa edinceye kadar maçlara çıklımaması lazım.Artık konuşma zamanı değil.
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Trabzonspor'da derbi alarmı!
Toplam 1
Yorum
kenan takımdan 4 yabancı pahalı futbolcuyu daha gönderebilirsek, o zaman amatör ruhla zevkli maçlar izleyebileceğiz, pahalı futbolcu top oynamaz..
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Ağaoğlu'ndan centilmenlik çağrısı
Toplam 3
Yorum
Kenan futbolun olduğu yerde centilmenlik olur, futbolun olmadığı bir ülkede(yada yok edilen futbol) ancak tartışma ve kavgalar hüküm sürer...
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