Aldairden Cengiz Ündere tavsiye

Roma'nın eski futbolcusu Aldair Nascimento dos Santos: "Cengiz Ünder'in Roma'da devam etmesi onun için daha iyi olabilir."
21 Kasım 2018 Çarşamba, 19:33:47
Güncelleme: 19:52:07
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İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Roma'nın efsane isimleri arasında yer alan Brezilyalı eski oyuncu Aldair Nascimento dos Santos, milli futbolcu Cengiz Ünder'in bir süre daha başkent ekibinde kalması gerektiğini söyledi.
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İstanbul'da düzenlenen bir organizasyonda açıklamalarda bulunan Brezilyalı eski stoper, Cengiz Ünder'in Avrupa'da çok sayıda kulüp tarafından takip edildiğini belirterek; "Roma'da devam etmesi onun için daha iyi olabilir. Kendini biraz daha geliştirirse çok daha güzel sonuçlar alacağını düşünüyorum." diye konuştu.
Milli futbolcunun kendini geliştirmeye devam ettiğini kaydeden Aldair, "Cengiz iki sezondur Roma'da oynuyor. Umarım bu yıl daha iyi bir performans sergileyecek. Roma, oyuncuları çok detaylı ve sistematik bir şekilde seçiyor. Onların iyi bir seçim yaptıklarını düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.
ALDAIR KİMDİR?
Futbola 1985 yılında Brezilya'nın Flamengo kulubünde başlayan Aldair, 1990 yılında transfer olduğu İtalya'nın AS Roma kulübünün 13 yıl boyunca aralıksız olarak formasını giydi.
Sarı-kırmızılı ekip ile 434 maça çıkan efsane futbolcu, bu maçlarda 20 gol atma başarısı gösterdi.
Brezilya Milli Takımı'nın forması 81 kez giyen Aldair, 1994 Dünya Kupası'nı kazanan kadronun da bir parçasıydı.