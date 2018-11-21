EURO 2020 torbaları belli oldu! İşte Türkiyenin muhtemel rakipleri...

55 takımın 10 grupta mücadele edeceği elemelerde, 5 tane 5, 5 tane de 6 takımdan oluşan grup olacak. Gruplarında ilk iki sırayı alan takımlar doğrudan turnuvada mücadele etme hakkını kazanacak. Diğer dört takım ise UEFA Uluslar Ligi play-off maçlarının ardından belirlenecek.