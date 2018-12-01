Palermo 10 Euro'ya satıldı!
01 Aralık 2018, Cumartesi
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10 Euro'ya satıldı!

Palermo 10 Euro'ya satıldı!

İtalya ekibinin sahibi , 10 avro karşılığında kulübü Londra merkezli bir şirkete sattığını duyurdu.

İtalya 2. Futbol Ligi (Serie B) ekiplerinden , 10 avro karşılığında merkezi Londra'da bulunan Mepal şirketine satıldı.

Palermo'nun internet sitesine yazdığı mektupla taraftarlara seslenen kulüp sahibi , 10 avroluk sembolik bir fiyat karşılığında tüm hisselerini Londra merkezli Mepal şirketine sattığını duyurdu.

Kulübün menfaatleri için söz konusu satış işleminin gerçekleştiğini vurgulayan 77 yaşındaki iş adamı, söz konusu şirketin, 22,8 milyon avroya ulaşan borçları ödemeyi taahhüt ettiğini, yeni stat ve antrenman tesisi yapımı için hazırlıklara başlayacağını duyurdu.

Palermo'yu 2002'de satın alan Maurizio Zamparini, 30 yıllık aranın ardından 2004-05 sezonunda kulübü Serie A'ya taşımıştı.

, Paulo Dybala ve Javier Pastore gibi yıldız oyuncuların bir dönem formasını giydiği Palermo, Serie B'de 13 hafta sonunda 26 puanla lider konumda bulunuyor.

  1. 1.12.2018 19:15
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