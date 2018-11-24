Juventus galibiyet serisini sürdürdü
İtalya Birinci Futbol Ligi'nde (Serie A) oynanan 13. hafta maçında lider Juventus, sahasında Spal'ı 2-0 mağlup etti.
İlk yarıyı 28. dakikada Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo'nun golüyle 1-0 önde kapatan Juventus, 60. dakikada Mario Mandzukic ile farkı ikiye çıkardı ve sahadan 2-0 galip ayrıldı.
Ligde yenilgisi bulunmayan ve dört maçtır puan kaybetmeyen Juventus, bu galibiyetle puanını 37'yı çıkarırken, Spal 13 puanda kaldı.
Siyah-beyazlı futbolcular, kadına şiddete karşı yürütülen bir kampanyaya destek vermek için yüzlerinde kırmızı işaretle sahaya çıktı.
Milli futbolcu Cengiz Ünder'in formasını giydiği Roma ise deplasmanda Udinese'ye 1-0 mağlup oldu. Ünder, maçın 64. dakikasında Justin Kluivert'in yerine oyuna girdi.
- 24.11.2018 22:20
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Maç sonucu | Galatasaray 1-1 Konyaspor | ÖZET
Toplam 6
Yorum
yaşar Yöneticilerin demeçleri çok yetersiz.Bu durumda GS'nin ligden çekilmesi gerekir.Ya da TFF istifa edinceye kadar maçlara çıklımaması lazım.Artık konuşma zamanı değil.
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Trabzonspor'da derbi alarmı!
Toplam 1
Yorum
kenan takımdan 4 yabancı pahalı futbolcuyu daha gönderebilirsek, o zaman amatör ruhla zevkli maçlar izleyebileceğiz, pahalı futbolcu top oynamaz..
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Ağaoğlu'ndan centilmenlik çağrısı
Toplam 3
Yorum
Kenan futbolun olduğu yerde centilmenlik olur, futbolun olmadığı bir ülkede(yada yok edilen futbol) ancak tartışma ve kavgalar hüküm sürer...
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