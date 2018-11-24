Juventus galibiyet serisini sürdürdü
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    24 Kasım 2018, Cumartesi
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    galibiyet serisini sürdürdü

    Juventus galibiyet serisini sürdürdü

    'nde (Serie A) oynanan 13. hafta maçında lider , sahasında Spal'ı 2-0 mağlup etti.

    İlk yarıyı 28. dakikada Portekizli yıldızı 'nun golüyle 1-0 önde kapatan , 60. dakikada ile farkı ikiye çıkardı ve sahadan 2-0 galip ayrıldı.

    Ligde yenilgisi bulunmayan ve dört maçtır puan kaybetmeyen Juventus, bu galibiyetle puanını 37'yı çıkarırken, Spal 13 puanda kaldı.

    Siyah-beyazlı futbolcular, kadına şiddete karşı yürütülen bir kampanyaya destek vermek için yüzlerinde kırmızı işaretle sahaya çıktı.

    Milli futbolcu 'in formasını giydiği Roma ise deplasmanda Udinese'ye 1-0 mağlup oldu. Ünder, maçın 64. dakikasında Justin Kluivert'in yerine oyuna girdi.



    1. 24.11.2018 22:20
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