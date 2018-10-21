Salih Uçan Empoli'yi ipten aldı – Fotomaç – 21 Ekim 2018
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    21 Ekim 2018, Pazar
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    Salih Uçan Empoli'yi ipten aldı

    Salih Uçan Empoli'yi ipten aldı

    Fenerbahçe'den bu sezon başında Empoli'ye kiralanan Salih Uçan ilk maçında golle tanıştı.

    Salih Uçan'ında form giydiği Empoli deplasmanda Frosinone ile karşılaştı. Empoli forması ile ilk maçına çıkan Salih Uçan takımına 1 puanı getiren isim oldu.

    Frosinone deplasmanının 66. dakikasında Miha Zajc'ın yerine oyuna dahil olan Salih, 79'da skoru 3-3'e getiren golü kaydetti.

    Mücadele 3-3 berabere biterken, bu sonuçla Empoli 6, Frosinone de 2 puana yükseldi.

    1. 21.10.2018 16:00
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