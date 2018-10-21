Salih Uçan Empoli'yi ipten aldı
Fenerbahçe'den bu sezon başında Empoli'ye kiralanan Salih Uçan ilk maçında golle tanıştı.
Salih Uçan'ında form giydiği Empoli deplasmanda Frosinone ile karşılaştı. Empoli forması ile ilk maçına çıkan Salih Uçan takımına 1 puanı getiren isim oldu.
Frosinone deplasmanının 66. dakikasında Miha Zajc'ın yerine oyuna dahil olan Salih, 79'da skoru 3-3'e getiren golü kaydetti.
Mücadele 3-3 berabere biterken, bu sonuçla Empoli 6, Frosinone de 2 puana yükseldi.
- 21.10.2018 16:00
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Fenerbahçe Teknik Direktörü Philip Cocu: "Şampiyonluk konuşacak durumda değiliz"
Toplam 4
Yorum
Bed Cocu Adam doğru söylemiş şampiyonluk değil ,bu takım kümede kalır mı kalmaz mı onu konuşalım.
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Ali Koç, Sivas'tan da mutsuz ayrıldı
Toplam 3
Yorum
Kocu Başkan sen bırak bu işleri git mis gibi şirketini yönet Comolli yi Genel Müdür yap Cocu yu da satış direktörü yap o biçim kar yaparsınız.
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Maç Sonucu | Sivasspor 0-0 Fenerbahçe | ÖZET
Toplam 13
Yorum
Tşk koç Gençlerbirliği ilhan cavcav sezonunda ligden düştü Bizim fenerimizde bu gidişle lefter küçükandonyadis sezonunda ligden düşecek gibi.
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