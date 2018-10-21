Salih Uçan'ında form giydiği Empoli deplasmanda Frosinone ile karşılaştı. Empoli forması ile ilk maçına çıkan Salih Uçan takımına 1 puanı getiren isim oldu.

Frosinone deplasmanının 66. dakikasında Miha Zajc'ın yerine oyuna dahil olan Salih, 79'da skoru 3-3'e getiren golü kaydetti.

Mücadele 3-3 berabere biterken, bu sonuçla Empoli 6, Frosinone de 2 puana yükseldi.