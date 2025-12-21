CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler İspanya La Liga Girona-Atletico Madrid CANLI | Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Girona-Atletico Madrid CANLI | Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İspanya La Liga'nın 17. haftasında Girona ile Atletico Madrid karşı karşıya gelecek. Kümede kalma mücadelesi veren rakibine karşı hata yapmak istemeyen Diego Simeone ve öğrencileri, kritik maçı kazanarak zirve takibini sürdürmeyi amaçlıyor. Son lig maçını üstün tamamlayan Madrid ekibi, 34 puanla 4. sırada yer alıyor. Öte yandan futbolseverler, "Girona-Atletico Madrid maçı canlı izle" konusunu araştırmayı sürdürüyor. Peki, Girona-Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 21 Aralık 2025 Pazar 07:18
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Girona-Atletico Madrid CANLI | Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Girona-Atletico Madrid maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

İspanya La Liga'da 17. hafta heyecanı, Girona ile Atletico Madrid arasında oynanacak önemli mücadeleyle devam edecek. Teknik Direktör Diego Simeone yönetiminde şampiyonluk yarışından kopmak istemeyen Atletico Madrid, kümede kalma mücadelesi veren rakibi karşısında puan kaybı yaşamadan yoluna devam etmeyi hedefliyor. Son lig maçından galibiyetle ayrılarak moral kazanan başkent ekibi, topladığı 34 puanla ligde 4. sırada bulunuyor ve zirveyle arasındaki farkı kapatma planları yapıyor. Peki, Girona-Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

GIRONA-ATLETICO MADRID MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İspanya La Liga'da 17. haftada oynanacak Girona-Atletico Madrid maçı 21 Aralık Pazar günü saat 16.00'da başlayacak.

GIRONA-ATLETICO MADRID MAÇI HANGİ KANALDA?

Montilivi Stadyumu'nda oynanacak Girona-Atletico Madrid maçı S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

ASpor CANLI YAYIN
REKLAM - D&R
G.Saray'dan Wahi hamlesi!
DİĞER
Fenerbahçe’den Ademola Lookman için rekor teklif! Maaşı ortaya çıktı...
Emekliye ek zam! SSK ve Bağ-kur ile memurların artışı ne olacak? Tabloya bak zammı gör
Aslan'da hedef 3 puan! İşte Buruk'un 11'i
Göztepe'nin yıldızı G.Saray'a! Transferde flaş takas
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Cimbom'da hedef zirve: G.Saray maçı detayları! Cimbom'da hedef zirve: G.Saray maçı detayları! 07:59
Arsenal zirvedeki yerini korudu! Arsenal zirvedeki yerini korudu! 01:11
Arsenal zirvedeki yerini korudu! Arsenal zirvedeki yerini korudu! 01:11
AFCON 4 yılda bir düzenlenecek AFCON 4 yılda bir düzenlenecek 01:05
AFCON 4 yılda bir düzenlenecek AFCON 4 yılda bir düzenlenecek 01:04
R. Madrid evinde Sevilla engelini geçti! R. Madrid evinde Sevilla engelini geçti! 00:57
Daha Eski
R. Madrid evinde Sevilla engelini geçti! R. Madrid evinde Sevilla engelini geçti! 00:57
Juventus’tan kritik galibiyet! Juventus’tan kritik galibiyet! 00:45
Juventus’tan kritik galibiyet! Juventus’tan kritik galibiyet! 00:45
Sergen Yalçın'dan flaş transfer açıklaması! "4-6 oyuncu..." Sergen Yalçın'dan flaş transfer açıklaması! "4-6 oyuncu..." 00:37
Saran’ın savcılık ifadesi ortaya çıktı! Saran’ın savcılık ifadesi ortaya çıktı! 00:37
Kartal Dolmabahçe'de tek golle kazandı! Kartal Dolmabahçe'de tek golle kazandı! 00:37