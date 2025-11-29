Levante-Ath. Bilbao maçı CANLI İZLE | Levante Athletic Bilbao maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Levante vs Athletic Bilbao maçı canlı takip etmek için tıklayınız.

Athletic Bilbao, geçtiğimiz hafta aldığı mağlubiyetin ardından ligde 8. sırada yer alıyor ve yeniden çıkış yakalamak istiyor. Bask ekibi, aldığı puanlarla üst sıralara oynayan takımlar arasında bulunuyor ve Levante karşısında sahadan 3 puanla ayrılmayı hedefliyor. Ev sahibi Levante ise ligde zor günler geçiriyor. Son beş maçından 4 mağlubiyet alan ekip, 19. sırada bulunuyor. Taraftarlar, Levante'nin bu kritik mücadelede galibiyet arayarak çıkışa geçip geçemeyeceğini merak ediyor. Takımın kalan haftalardaki puan mücadelesi, kümede kalma yolunda büyük önem taşıyor. Futbolseverler, "Levante - Athletic Bilbao maçı saat kaçta?", "Maç hangi kanalda yayınlanacak?" ve "Maçı canlı izlemek mümkün mü?" sorularının yanıtlarını araştırıyor.

LEVANTE - ATHLETIC BILBAO MAÇI NE ZAMAN?

La Liga'nın 14. Haftasında Levante vs Athletic Bilbao karşı karşıya geliyor. Karşılaşma 29 Kasım Cumartesi günü oynanacak.

LEVANTE - ATHLETIC BILBAO MAÇI SAAT KAÇTA?

Mücadele TSİ 20.30'da başlayacak.

LEVANTE - ATHLETIC BILBAO MAÇI HANGİ KANALDA?

Levante - Athletic Bilbao mücadelesi S Sport ekranlarında canlı yayınlanacak.

S SPORT FREKANS BİLGİLERİ

S Sport'un uydu üzerindeki frekansı şu şekilde:

TP11-Frekans: 12188 MHz.

Polarizasyon: Vertical (dikey)

DVB-S2-8PSK

Symbole rate: 27500 ksym/s

FEC:5/6