CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler İspanya La Liga Camp Nou’ya görkemli dönüş! Barcelona’dan Athletic Bilbao’ya 4 gol

Camp Nou’ya görkemli dönüş! Barcelona’dan Athletic Bilbao’ya 4 gol

Yenilenen Camp Nou’daki ilk maçına çıkan Barcelona, Lewandowski’nin tarihe geçen golü ve Ferran Torres’in dublesiyle Athletic Bilbao’yu 4-0 mağlup etti.

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 22 Kasım 2025 Cumartesi 20:38
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Camp Nou’ya görkemli dönüş! Barcelona’dan Athletic Bilbao’ya 4 gol

İspanya La Liga'nın 13. haftasında Barcelona, uzun bir aranın ardından geri döndüğü Camp Nou'da Athletic Bilbao'yu konuk etti. Tarihi stadın açılış atmosferiyle birlikte sahaya çıkan Katalan ekibi, rakibini 4-0'lık net bir skorla geçerek gecenin yıldızı oldu.

Barcelona, karşılaşmaya adeta golle başladı. 4. dakikada Robert Lewandowski'nin ağları sarsmasıyla tribünlerde büyük bir coşku yaşandı. Bu gol, Polonyalı yıldızı, yenilenen Camp Nou'da gol atan ilk futbolcu olarak tarihe geçirdi.

İlk yarının son anlarında Ferran Torres farkı ikiye çıkarırken, ikinci yarının henüz başında Fermin Lopez skoru 3-0'a taşıdı. 54. dakikada Athletic Bilbao'dan Ohian Sancet kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Bu kartın ardından oyunun kontrolünü tamamen eline alan Barcelona, 90. dakikada Ferran Torres'in bir kez daha sahneye çıkmasıyla skoru 4-0'a getirdi.

Bu sonuçla Barcelona, La Liga'da üst üste üçüncü galibiyetini alarak puanını 31'e yükseltti. Athletic Bilbao ise 17 puanda kaldı.

Barcelona, gelecek hafta Alaves'i ağırlayacak. Athletic Bilbao ise Levante deplasmanında sahne alacak.

G.Saray-G.Birliği | CANLI
Galatasaray’da sakatlık şoku!
DİĞER
Yeşilçam'ın usta ismi Salih Güney'den üzen haber! Meğer aylardır bu hastalıkla mücadele ediyormuş...
Son dakika: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, G20 Zirvesi 2. Oturumunda konuştu
Buruk'tan maç öncesi sakatlık açıklaması! "Bize sürpriz oldu"
F.Bahçe'ye transfer şoku! Plan alt üst oldu
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe kafilesi Rize’ye geldi F.Bahçe kafilesi Rize’ye geldi 20:15
Ak: Üstün oynadığımız maçı kazanamadık Ak: Üstün oynadığımız maçı kazanamadık 20:10
Ferdi'li Brighton geriden gelerek kazandı! Ferdi'li Brighton geriden gelerek kazandı! 20:08
Liverpool'da kötü gidişat devam ediyor! Liverpool'da kötü gidişat devam ediyor! 20:04
Buruk'tan maç öncesi sakatlık açıklaması! "Bize sürpriz oldu" Buruk'tan maç öncesi sakatlık açıklaması! "Bize sürpriz oldu" 19:33
Dortmund ve Stuttgart’tan gol düellosu! Dortmund ve Stuttgart’tan gol düellosu! 19:33
Daha Eski
8 gollü maçta kazanan Bayern Münih! 8 gollü maçta kazanan Bayern Münih! 19:27
Beşiktaş Samsunspor maçına hazır! Beşiktaş Samsunspor maçına hazır! 19:13
İstanbul derbisinde kazanan yok! İstanbul derbisinde kazanan yok! 18:58
Djalovic: Mücadeleye devam edeceğiz Djalovic: Mücadeleye devam edeceğiz 18:52
G.Saray Yuanyuan'ı transfer etti G.Saray Yuanyuan'ı transfer etti 18:39
G.Saray maçı öncesi Union SG’de şok sakatlık! G.Saray maçı öncesi Union SG’de şok sakatlık! 18:31