Camp Nou’ya görkemli dönüş! Barcelona’dan Athletic Bilbao’ya 4 gol

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

İspanya La Liga'nın 13. haftasında Barcelona, uzun bir aranın ardından geri döndüğü Camp Nou'da Athletic Bilbao'yu konuk etti. Tarihi stadın açılış atmosferiyle birlikte sahaya çıkan Katalan ekibi, rakibini 4-0'lık net bir skorla geçerek gecenin yıldızı oldu.

Barcelona, karşılaşmaya adeta golle başladı. 4. dakikada Robert Lewandowski'nin ağları sarsmasıyla tribünlerde büyük bir coşku yaşandı. Bu gol, Polonyalı yıldızı, yenilenen Camp Nou'da gol atan ilk futbolcu olarak tarihe geçirdi.

İlk yarının son anlarında Ferran Torres farkı ikiye çıkarırken, ikinci yarının henüz başında Fermin Lopez skoru 3-0'a taşıdı. 54. dakikada Athletic Bilbao'dan Ohian Sancet kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Bu kartın ardından oyunun kontrolünü tamamen eline alan Barcelona, 90. dakikada Ferran Torres'in bir kez daha sahneye çıkmasıyla skoru 4-0'a getirdi.

Bu sonuçla Barcelona, La Liga'da üst üste üçüncü galibiyetini alarak puanını 31'e yükseltti. Athletic Bilbao ise 17 puanda kaldı.

Barcelona, gelecek hafta Alaves'i ağırlayacak. Athletic Bilbao ise Levante deplasmanında sahne alacak.