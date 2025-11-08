CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler İspanya La Liga Atlético Madrid - Levante canlı izle! Atlético Madrid-Levante maçı nasıl izlenir?

Atlético Madrid - Levante canlı izle! Atlético Madrid-Levante maçı nasıl izlenir?

İspanya La Liga 2025-26 sezonunda heyecan devam ediyor! Atlético Madrid, cumartesi akşamı Levante’yi kendi evinde ağırlayacak. Ev sahibi takım, ligde üst üste dördüncü galibiyetini alarak puanını artırmayı hedefliyor. Sporseverler, Atlético Madrid - Levante maçını canlı izleyebilmek için yayın saati ve kanal bilgilerini araştırıyor. Maçın detayları, kanal ve platform bilgileri ile birlikte haberimizde yer alıyor.

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 08 Kasım 2025 Cumartesi 11:09 Güncelleme Tarihi: 08 Kasım 2025 Cumartesi 11:19
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Atlético Madrid - Levante canlı izle! Atlético Madrid-Levante maçı nasıl izlenir?

İspanya La Liga'da önemli bir mücadele ekranlara geliyor. Cumartesi akşamı Atlético Madrid, iç sahada Levante'yi ağırlayacak. Ev sahibi, üst üste üçüncü galibiyetini almışken, bu maçla dördüncü galibiyetini alarak puan sıralamasında yükselmeyi hedefliyor. Levante ise deplasmanda puan veya sürpriz bir galibiyet peşinde olacak. Sporseverler, Atlético Madrid – Levante maçını canlı izlemek için hangi kanalın yayın yapacağını ve maçın saat kaçta başlayacağını merak ediyor. Bu mücadele, La Liga'nın kritik karşılaşmalarından biri olarak öne çıkıyor. Peki, Atlético Madrid-Levante maçı HD, donmadan nasıl izlenir? Atlético Madrid-Levante maçı ne zaman, saat kaçta? İşte detaylar!

Athletico Madrid-Levante maçını takip etmek için tıklayınız.

ATLETICO MADRID-LEVANTE MAÇI HANGİ GÜN?

Atletico Madrid-Levante maçı, 08 Kasım Cumartesi günü oynanacak.

ATLETICO MADRID-LEVANTE MAÇI SAAT KAÇTA?

Atletico Madrid-Levante maçı, saat 20:30'da başlayacak.

ATLETICO MADRID - LEVANTE MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Atletico Madrid ve Levante'nin karşı karşıya geleceği İspanya La Liga maçı, Madrid'da, Wanda Metropolitano Stadyumu'nda oynanacak.

ATLETICO MADRID LEVANTE MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Atletico Madrid ile Levante arasındaki İspanya La Liga maçı, S Sport Plus, S Sport kanal(lar)ından canlı maç izlenebilecek.

ATLETICO MADRID - LEVANTE MAÇI S SPORT PLUS FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

S Sport Plus, numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

ATLETICO MADRID-LEVANTE MAÇI S SPORT FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

S Sport, Kablo TV 240, Tivibu 73, Turkcell TV+ 77, Vodafone TV 11 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

S SPORT NASIL İZLENİR?

S Sport Plus dijital bir platformdur. Web tabanlı ve mobil uygulama olarak kullanılabilmektedir. S Sport Plus'a üye olduktan sonra, telefon, tablet, TV ve bilgisayar üzerinden müsabakaları takip edebilirsiniz.

S SPORT FREKANS BİLGİLERİ

S Sport'un uydu üzerindeki frekansı şu şekilde:

TP11-Frekans: 12188 MHz.

Polarizasyon: Vertical (dikey)

DVB-S2-8PSK

Symbole rate: 27500 ksym/s

FEC:5/6

ATLETICO MADRID - LEVANTE MAÇI CANLI YAYIN BİLGİLERİ!

ASpor CANLI YAYIN

G.Saray yıldız ismin ameliyat olduğunu açıkladı
Skriniar'dan transfer teklifine yanıt!
DİĞER
Nursel ile Mutfak Bahane Pazartesi atv'de başlıyor
CANLI | Kocaeli'den acı haber! Parfüm deposunda patlama ve yangın: Ölü ve yaralılar var
İlkay Gündoğan ne zaman sahalara dönecek?
F.Bahçe'ye transferde dev piyango! Bunu kimse beklemiyordu
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
5
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Alperen'in performansı Rockets'a galibiyet için yetmedi Alperen'in performansı Rockets'a galibiyet için yetmedi 10:49
Bandırmaspor, Boluspor'u konuk ediyor! Bandırmaspor, Boluspor'u konuk ediyor! 10:44
Sevilla - Osasuna maçı yayın bilgileri! Sevilla - Osasuna maçı yayın bilgileri! 10:44
Sakaryaspor - Serik Belediyespor maçı yayın bilgisi! Sakaryaspor - Serik Belediyespor maçı yayın bilgisi! 10:28
Girona - Alaves maçı CANLI izle! Girona - Alaves maçı CANLI izle! 10:23
Sivasspor - Manisa FK maçı yayın bilgisi! Sivasspor - Manisa FK maçı yayın bilgisi! 10:12
Daha Eski
Leo Dubois futbolu bıraktı Leo Dubois futbolu bıraktı 10:01
F1'de sıradaki durak Brezilya F1'de sıradaki durak Brezilya 09:58
Skriniar'dan transfer teklifine yanıt! Skriniar'dan transfer teklifine yanıt! 09:52
Antalyaspor - Beşiktaş maçı detayları! Antalyaspor - Beşiktaş maçı detayları! 09:48
Trabzonspor - Alanyaspor maçı yayın bilgisi! Trabzonspor - Alanyaspor maçı yayın bilgisi! 09:47
Osimhen G.Saray'daki yeni hedefini belirledi! Osimhen G.Saray'daki yeni hedefini belirledi! 09:30