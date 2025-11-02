Barcelona-Elche maçı canlı izle: Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Barcelona-Elche maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

İspanya La Liga'da 11. hafta heyecanı, dev bir mücadeleyle devam ediyor. Şampiyonluk yarışında en ufak bir kayba dahi tahammülü olmayan Barcelona, Elche'yi ağırlıyor. Ezeli rakibi Real Madrid'in kazandığı haftada sahadan üç puanla ayrılmak isteyen Katalan ekibi, taraftarı önünde hata yapmadan yoluna devam etmeyi hedefliyor. Hansi Flick yönetiminde yüksek tempolu futbolu benimseyen Barcelona'da gözler, sahaya sürülecek ilk 11'de olacak. Rakip Elche cephesinde ise hesaplar tamamen sürpriz üzerine. Peki, Barcelona-Elche maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

BARCELONA-ELCHE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İspanya La Liga'nın 11. haftasında oynanacak Barcelona-Elche maçı 2 Kasım Pazar günü saat 20.30'da başlayacak.

BARCELONA-ELCHE MAÇI HANG KANALDA?

Lluis Companys Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak Barcelona-Elche maçı S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

BARCELONA-ELCHE MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Barcelona: Szczesny; Kounde, Cubarsi, E Garcia, Balde; Casado, De Jong; Yamal, F Lopez, Rashford; Torres

Elche: Pena; Chust, Affengruber, Bigas; Nunez, Mendoza, Febas, Aguado, Valera; Silva, Mir