Haberler İspanya La Liga Barcelona-Elche maçı canlı izle: Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İspanya La Liga'nın 11. haftasında Barcelona ile Elche karşı karşıya gelecek. Real Madrid'in kazandığı haftada hata yapmak istemeyen Katalan ekibi, evinde oynayacağı maçı kazanarak puan farkını 5'e düşürmeyi amaçlıyor. Hansi Flick yönetiminde bu sezonu da şampiyon olarak tamamlamayı hedefleyen Barcelona'da hangi isimlerin ilk 11'de başlayacağı merak ediliyor. Elche ise güçlü rakibine karşı puan ya da puanlar almanın hesaplarını yapıyor. Futbolseverler, "Barcelona-Elche maçı canlı izle" konusunu araştırıyor. Peki, Barcelona-Elche maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 02 Kasım 2025 Pazar 11:34
Barcelona-Elche maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

İspanya La Liga'da 11. hafta heyecanı, dev bir mücadeleyle devam ediyor. Şampiyonluk yarışında en ufak bir kayba dahi tahammülü olmayan Barcelona, Elche'yi ağırlıyor. Ezeli rakibi Real Madrid'in kazandığı haftada sahadan üç puanla ayrılmak isteyen Katalan ekibi, taraftarı önünde hata yapmadan yoluna devam etmeyi hedefliyor. Hansi Flick yönetiminde yüksek tempolu futbolu benimseyen Barcelona'da gözler, sahaya sürülecek ilk 11'de olacak. Rakip Elche cephesinde ise hesaplar tamamen sürpriz üzerine. Peki, Barcelona-Elche maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

BARCELONA-ELCHE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İspanya La Liga'nın 11. haftasında oynanacak Barcelona-Elche maçı 2 Kasım Pazar günü saat 20.30'da başlayacak.

BARCELONA-ELCHE MAÇI HANG KANALDA?

Lluis Companys Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak Barcelona-Elche maçı S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

BARCELONA-ELCHE MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Barcelona: Szczesny; Kounde, Cubarsi, E Garcia, Balde; Casado, De Jong; Yamal, F Lopez, Rashford; Torres

Elche: Pena; Chust, Affengruber, Bigas; Nunez, Mendoza, Febas, Aguado, Valera; Silva, Mir

