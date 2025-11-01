Real Sociedad - Athletic Bilbao maçı CANLI YAYIN | Real Sociedad - Athletic Bilbao maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Real Sociedad - Athletic Bilbao maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Real Sociedad, La Liga'nın 11. haftasında evinde Athletic Bilbao'yu ağırlayacak. Tüm kulvarlarda oynadığı son 4 maçını yenilgisiz tamamlayan ev sahibi ekip, düşme hattı sınırından uzaklaşmak için mücadele edecek. Athletic Bilbao ise ligdeki son maçında Getafe'ya 1-0 yenilmesinin ardından 14 puan ve -1 averajla 10. sıraya yerleşmişti. İşte Real Sociedad - Athletic Bilbao maçı detayları...

Real Sociedad - Athletic Bilbao MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Real Sociedad - Athletic Bilbao maçı 1 Kasım Cumartesi günü oynanacak. Anoeta Stadyumu'ndaki karşılaşma saat 20.30'da başlayacak.

Real Sociedad - Athletic Bilbao MAÇI HANGİ KANALDA?

Real Sociedad - Athletic Bilbao maçı S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak. Heyecan dolu karşılaşmada José Luis Munuera Montero düdük çalacak.

Real Sociedad - Athletic Bilbao MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Real Sociedad: Remiro; Aramburu, Zubeldia, Martin, Gomez; Guedes, Mendez, Gorrotxategi, Soler, Barrenetxea; Oyarzabal

Athletic Bilbao: Simon; Areso, Paredes, Vivian, Berchiche; Ruiz de Galarreta, Jauregizar; Berenguer, Sancet, N Williams; Guruzeta