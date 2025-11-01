CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Real Sociedad - Athletic Bilbao maçı CANLI YAYIN | Real Sociedad - Athletic Bilbao maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

İspanya'nın en üst ligi La Liga'da heyecan, 11. hafta maçlarıyla sürüyor. Ligde 9 puanla 17. sırada bulunan Real Sociedad, düşme hattı sınırından kurtulmak için vereceği mücadelede Athletic Bilbao ile kozlarını paylaşacak. Seyirci avantajını kullanarak hanesine 3 puan yazdırmak isteyen ev sahibi ekip, son maçında Sevilla karşısında aldığı 2-1'lik galibiyetle moral depoladı. Athletic Bilbao ise 14 puan ve -1 averajla yer aldığı 10. sıradan yukarı tırmanmak için sahaya çıkacak. Peki Real Sociedad - Athletic Bilbao maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 01 Kasım 2025 Cumartesi 13:35
Real Sociedad - Athletic Bilbao maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Real Sociedad, La Liga'nın 11. haftasında evinde Athletic Bilbao'yu ağırlayacak. Tüm kulvarlarda oynadığı son 4 maçını yenilgisiz tamamlayan ev sahibi ekip, düşme hattı sınırından uzaklaşmak için mücadele edecek. Athletic Bilbao ise ligdeki son maçında Getafe'ya 1-0 yenilmesinin ardından 14 puan ve -1 averajla 10. sıraya yerleşmişti. İşte Real Sociedad - Athletic Bilbao maçı detayları...

Real Sociedad - Athletic Bilbao MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Real Sociedad - Athletic Bilbao maçı 1 Kasım Cumartesi günü oynanacak. Anoeta Stadyumu'ndaki karşılaşma saat 20.30'da başlayacak.

Real Sociedad - Athletic Bilbao MAÇI HANGİ KANALDA?

Real Sociedad - Athletic Bilbao maçı S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak. Heyecan dolu karşılaşmada José Luis Munuera Montero düdük çalacak.

Real Sociedad - Athletic Bilbao MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Real Sociedad: Remiro; Aramburu, Zubeldia, Martin, Gomez; Guedes, Mendez, Gorrotxategi, Soler, Barrenetxea; Oyarzabal

Athletic Bilbao: Simon; Areso, Paredes, Vivian, Berchiche; Ruiz de Galarreta, Jauregizar; Berenguer, Sancet, N Williams; Guruzeta

