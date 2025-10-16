La Liga’dan Arda Güler’e övgü dolu paylaşım! “Üç gol, üç asist ve tartışılmaz kalite”

CANLI SKOR ANA SAYFA
İspanya La Liga’nın resmi hesabı, Real Madrid formasıyla etkileyici bir performans sergileyen milli yıldızımız Arda Güler’in gollerini ve asistlerini özel bir videoyla paylaştı. İşte o video...

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ekim 2025 Cuma 00:04
La Liga'nın resmi sosyal medya hesabı, Real Madrid'in genç yıldızı Arda Güler'e özel bir paylaşım yaptı. "Üç gol, üç asist ve tartışılmaz kalite." ifadeleriyle yayınlanan videoda milli futbolcumuzun bu sezon attığı goller ve yaptığı asistler yer aldı.

Sezon başında takımın başına Xabi Alonso'nun geçmesiyle birlikte düzenli olarak forma şansı bulmaya başlayan Arda Güler, performansını her geçen hafta yükseltiyor. Özellikle Eylül ayında sergilediği oyunla La Liga'ya damga vuran 20 yaşındaki yıldız, "Eylül ayının 23 yaş altı en iyi oyuncusu" ödülünü kazanarak büyük bir başarıya imza atmıştı.

Bu sezon Real Madrid formasıyla 10 resmi maça çıkan Arda Güler, 3 gol ve 4 asistlik katkı sağladı.

İŞTE O VİDEO

