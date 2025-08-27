Celta Vigo-Real Betis maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İspanya La Liga

CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
İspanya La Liga 2025-2026 sezonu büyük heyecanla devam ediyor. 3. hafta maçında Celta Vigo ile Real Betis kozlarını paylaşacak. Ligde iddialı bir başlangıç hedefleyen iki takım da galibiyet hedefiyle sahaya çıkacak. Peki, Celta Vigo-Real Betis maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ağustos 2025 Çarşamba 14:02
Celta Vigo-Real Betis maçını canlı takip etmek için tıklayın...

La Liga'da 2025-2026 sezonu heyecanı başladı. Sezonun 3. hafta maçında Celta Vigo sahasında Real Betis'i ağırlayacak. Balaidos Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmanın yayın saati, canlı yayın kanalı ve muhtemel 11'leri, futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki Celta Vigo-Real Betis maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

CELTA VIGO-REAL BETIS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Celta Vigo-Real Betis maçı 27 Ağustos Çarşamba günü saat 22.00'de başlayacak. Karşılaşma S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.

CELTA VIGO-REAL BETIS MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Celta Vigo: Radu, Rodriguez, Lago, Alonso, Carreira, Rueda, Rodriguez, Beltran, Duran, Iglesias, Aspas

Real Betis: Valles, Bellerin, Bartra, Natan, Rodriguez, Altimira, Fornals, Ruibal, Lo Celso, Riquelme, Hernandez

