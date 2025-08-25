CANLI SKOR ANA SAYFA
Sevilla-Getafe maçı canlı izle | Sevilla-Getafe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Sevilla-Getafe maçı canlı izle | Sevilla-Getafe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İspanya La Liga'nın 2. haftasında Sevilla ile Getafe karşı karşıya gelecek. Heyecan dolu karşılaşmada 3 puan alarak sezona etkili bir şekilde devam etmeyi amaçlayan takımlar, kritik maçta hata yapmak istemiyor. Futbolseverler ise "Sevilla-Getafe maçı canlı izle" konusunu araştırmayı sürdürüyor. Peki, Sevilla-Getafe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ağustos 2025 Pazartesi 11:59
Sevilla-Getafe maçı canlı izle | Sevilla-Getafe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Sevilla-Getafe maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

La Liga'da 2. haftanın öne çıkan mücadelelerinden biri Sevilla ile Getafe arasında oynanacak. İlk haftayı geride bırakan iki ekip de sezona daha güçlü bir başlangıç yapabilmek adına sahadan galibiyetle ayrılmayı hedefliyor. Hem ev sahibi Sevilla hem de konuk ekip Getafe, alınacak 3 puanla ligde moral bulmak ve üst sıralara doğru çıkışa geçmek istiyor. Peki, Sevilla-Getafe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Detaylar haberimizde...

SEVILLA-GETAFE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

İspanya La Liga'nın 2. haftasında oynanacak Sevilla-Getafe maçı 25 Ağustos Pazartesi günü saat 22.30'da başlayacak. Karşılaşma S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

ASpor CANLI YAYIN

