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Haberler İspanya La Liga Athletic Bilbao-Barcelona maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

Athletic Bilbao-Barcelona maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. Athletic Bilbao ile Barcelona 38. haftada karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki, Athletic Bilbao ile Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 25 Mayıs 2025 Pazar 10:15
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Athletic Bilbao-Barcelona maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

Athletic Bilbao-Barcelona maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. 38. hafta maçında Athletic Bilbao ile Barcelona kozlarını paylaşacak. Peki, Athletic Bilbao-Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ATHLETIC BILBAO-BARCELONA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Athletic Bilbao-Barcelona maçı 25 Mayıs Pazar günü saat 22.00'de oynanacak. Karşılaşma S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.

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