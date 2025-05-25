Athletic Bilbao-Barcelona maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

Athletic Bilbao-Barcelona maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. 38. hafta maçında Athletic Bilbao ile Barcelona kozlarını paylaşacak. Peki, Athletic Bilbao-Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ATHLETIC BILBAO-BARCELONA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Athletic Bilbao-Barcelona maçı 25 Mayıs Pazar günü saat 22.00'de oynanacak. Karşılaşma S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.