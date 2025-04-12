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Haberler İspanya La Liga Leganes-Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | La Liga

Leganes-Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | La Liga

İspanya La Liga'nın 31. haftasında Leganes ile Barcelona karşı karşıya gelecek. Hafta içi oynanan Şampiyonlar Ligi maçında Borussia Dortmund'u 4-0 gibi farklı bir skorla mağlup eden Hans Flick'in öğrencileri ligde de zirvedeki yerini sağlamlaştırmayı hedefliyor. Geçtiğimiz hafta berabere kalarak Real Madrid ile olan puan farkını açma fırsatını kaçıran Katan ekibi, bu kez hata yapmak istemiyor. Leganes deplasmanından 3 puan almanın hesaplarını yapan Barcelona, Raphinha, Lamine Yamal ve Lewandowski gibi isimleriyle hücum yollarında etkili olmaya çalışacak. Peki, Leganes-Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 12 Nisan 2025 Cumartesi 15:54
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Leganes-Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | La Liga

Leganes-Barcelona maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

İspanya La Liga'nın 31. haftasında Leganes ile Barcelona karşı karşıya gelecek. Hans Flick önderliğinde hem ligde hem de Avrupa'da dolu dizgin yoluna devam eden Katalan ekibi, Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçında Borussia Dortmund'u 4-0 mağlup etmesini bildi. Lig maçı öncesi moral depolayan Barcelona, geçtiğimiz hafta berabere kalarak Real Madrid ile puan farkını açma fırsatını kaçırmıştı. Leganes deplasmanında hata yapmak istemeyen Barcelona, 30 hafta sonunda 21 galibiyet, 4 beraberlik ve 5 mağlubiyetle zirvede yer alıyor. Heyecan dolu karşılaşmada Raphinha, Lamine Yamal ve Lewandowski gibi isimlerin nasıl performans göstereceği futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Leganes-Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

LEGANES-BARCELONA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

La Liga'nın 31. haftasında oynanacak Leganes-Barcelona maçı 12 Nisan Cumartesi günü saat 22.00'de başlayacak.

LEGANES-BARCELONA MAÇI HANGİ KANALDA?

Municipal de Butarque'de oynanacak Leganes-Barcelona maçı EXXEN, S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Leganes: Dmitrovic, Rosier, Gonzalez, Nastasic, Tapia, Hernandez, Neyou, Cisse, Raba, Cruz, Garcia

Barcelona: Szczesny, Kounde, Cubarsi, Araujo, Balde, Gavi, Pedri, Lopez, Lamine Yamal, Raphinha, Lewandowski

LEWANDOWSKI ATMAYA DEVAM EDİYOR

Hans Flick'in Barcelona'ya gelmesinin ardından tekrar yükselişe geçen Robert Lewandowski, golleriyle ön plana çıkmaya devam ediyor. Son olarak, Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçında Borussia Dortmund ağlarını 2 defa sarsan 36 yaşındaki yıldız futbolcu, La Liga'da gol krallığı yarışında zirvede yer alıyor. Avrupa'da ise takım arkadaşı Raphinha'nın hemen arkasında, ikinci sırada bulunuyor. İşte Robert Lewandowski'nin istatistikleri:

La Liga: 29 maç - 25 gol - 2 asist

Şampiyonlar Ligi: 11 maç - 11 gol

Kral Kupası: 3 maç - 3 gol

Supercopa: 2 maç - 1 gol - 1 asist

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