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Haberler İspanya La Liga Getafe-Real Betis maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

Getafe-Real Betis maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

İspanya La Liga'da heyecan devam ederken Getafe ile Real Betis 25. hafta maçında karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki Getafe-Real Betis maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 23 Şubat 2025 Pazar 14:39
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Getafe-Real Betis maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

Getafe-Real Betis maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İspanya La Liga'da 25. haftada Getafe ile Real Betis mücadele edecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Getafe-Real Betis maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

GETAFE-REAL BETIS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Getafe-Real Betis maçı 23 Şubat Pazar günü saat 20.30'da oynanacak. Karşılaşma S Sport Plus ve Tivibu Spor 3 ekranlarından canlı yayınlanacak.

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