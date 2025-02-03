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Haberler İspanya La Liga Girona - Las Palmas maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

Girona - Las Palmas maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

İspanya La Liga'da heyecan devam ederken Girona ile Las Palmas 22. hafta maçında karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki Girona - Las Palmas maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 03 Şubat 2025 Pazartesi 13:53 Güncelleme Tarihi: 03 Şubat 2025 Pazartesi 14:00
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Girona - Las Palmas maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

Girona - Las Palmas maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İspanya La Liga'da 22. haftada Girona ile Las Palmas mücadele edecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Girona - Las Palmas maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

GIRONA - LAS PALMAS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Girona - Las Palmas maçı 3 Şubat Pazartesi günü saat 23.00'te oynanacak. Karşılaşma EXXEN, S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.

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