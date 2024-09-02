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TRANSFER HABERİ: Süper Lig devinden Arda Güler bombası! Bu iddia olay yaratır

Real Madrid'in genç yıldızı Arda Güler ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Son dönemde İspanyol ekibinde karmaşık bir dönem geçiren milli oyuncu hakkında gündem yaratacak bir iddia ortaya atıldı. İspanyol basını Süper Lig devinin, 19 yaşındaki futbolcuyu kadrosuna katmak için harekete geçtiğini duyurdu. İşte ayrıntılar... (fotomac.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 02 Eylül 2024 Pazartesi 16:03
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Kubilay Açıkgün
TRANSFER HABERİ: Süper Lig devinden Arda Güler bombası! Bu iddia olay yaratır

İspanya La Liga'nın 4. haftasında Real Betis'i ağırlayan Real Madrid, Kylian Mbappe'nin golleriyle 2-0 galip geldi.

TRANSFER HABERİ: Süper Lig devinden Arda Güler bombası! Bu iddia olay yaratır

Maça yedek kulübesinde başlayan Arda Güler süre almazken, genç yıldız maçın bitiş düdüğüyle birlikte galibiyet sevincine katılmadan soyunma odasının yolunu tuttu.

TRANSFER HABERİ: Süper Lig devinden Arda Güler bombası! Bu iddia olay yaratır

Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, maç sona erdikten sonra soyunma odasında 19 yaşındaki Arda Güler'den özür diledi. İtalyan teknik direktör, Betis maçında oyuna almadığı oyuncusunun gönlünü almak isterken, İspanyol basını, ikili arasında geçen diyaloğu sızdırdı.

TRANSFER HABERİ: Süper Lig devinden Arda Güler bombası! Bu iddia olay yaratır

"BENDEN ÖZÜR DİLEME"

Maçın bitmesini beklemeden soyunma odasına giden Arda Güler'in, hocasına tepki gösterdiği yorumları yapılsa da, Ancelotti'nin özrü sonrası genç futbolcunun "Koç, benden özür dileme... Kararlarına saygı duyuyorum." yanıtını verdiği öğrenildi.

TRANSFER HABERİ: Süper Lig devinden Arda Güler bombası! Bu iddia olay yaratır

Ancak Arda Güler'in bu sezon itibariyle yine beklediği süreleri alamamasının ardından flaş bir iddia ortaya atıldı.

TRANSFER HABERİ: Süper Lig devinden Arda Güler bombası! Bu iddia olay yaratır

İspanyol basınından Madrid-Barcelona.com'da yer alan habere göre, Arda Güler, Real Madrid'de oldukça gergin günler yaşıyor.

TRANSFER HABERİ: Süper Lig devinden Arda Güler bombası! Bu iddia olay yaratır

Arda Güler'in sezon başında Carlo Ancelotti ile uzun bir görüşme gerçekleştirdiği ve İtalyan çalıştırıcının kendisine daha fazla forma şansı bulma vaadi verdiği bildirildi.

TRANSFER HABERİ: Süper Lig devinden Arda Güler bombası! Bu iddia olay yaratır

Ancak Arda Güler'in şimdiden ihanete uğramış hissettiği kaydedildi.

TRANSFER HABERİ: Süper Lig devinden Arda Güler bombası! Bu iddia olay yaratır

FLAŞ TÜRKİYE İDDİASI!

Tüm bu gelişmelerin yanı sıra Arda Güler'in geleceğine dair gündem yaratacak bir iddia ortaya atıldı.

TRANSFER HABERİ: Süper Lig devinden Arda Güler bombası! Bu iddia olay yaratır

Milli yıldızın, Real Madrid'deki durumu göz önüne alındığında yeniden Türkiye'ye dönebileceği ifade edildi.

TRANSFER HABERİ: Süper Lig devinden Arda Güler bombası! Bu iddia olay yaratır

Bu takımın ise Fenerbahçe olduğu öğrenildi.

TRANSFER HABERİ: Süper Lig devinden Arda Güler bombası! Bu iddia olay yaratır

Sarı lacivertlilerin teknik direktörü Jose Mourinho'nun, Arda Güler için Real Madrid başkanıyla temasa geçtiği vurgulandı.

TRANSFER HABERİ: Süper Lig devinden Arda Güler bombası! Bu iddia olay yaratır

Arda Güler'in müzakerelerden haberdar olduğu ve yeniden Türkiye'ye dönmeye karşı çıkmayacağı belirtildi.

TRANSFER HABERİ: Süper Lig devinden Arda Güler bombası! Bu iddia olay yaratır

Arda Güler'in, Fenerbahçe'ye dönüşünün kiralık olarak gerçekleşeceği aktarıldı.

TRANSFER HABERİ: Süper Lig devinden Arda Güler bombası! Bu iddia olay yaratır

Ancak bu durumun yaz transfer döneminde değil, kış transfer döneminde gerçekleşeceği yazıldı.

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