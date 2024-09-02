TRANSFER HABERİ: Süper Lig devinden Arda Güler bombası! Bu iddia olay yaratır
Real Madrid'in genç yıldızı Arda Güler ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Son dönemde İspanyol ekibinde karmaşık bir dönem geçiren milli oyuncu hakkında gündem yaratacak bir iddia ortaya atıldı. İspanyol basını Süper Lig devinin, 19 yaşındaki futbolcuyu kadrosuna katmak için harekete geçtiğini duyurdu. İşte ayrıntılar... (fotomac.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)
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"BENDEN ÖZÜR DİLEME"
Maçın bitmesini beklemeden soyunma odasına giden Arda Güler'in, hocasına tepki gösterdiği yorumları yapılsa da, Ancelotti'nin özrü sonrası genç futbolcunun "Koç, benden özür dileme... Kararlarına saygı duyuyorum." yanıtını verdiği öğrenildi.
Ancak Arda Güler'in bu sezon itibariyle yine beklediği süreleri alamamasının ardından flaş bir iddia ortaya atıldı.
İspanyol basınından Madrid-Barcelona.com'da yer alan habere göre, Arda Güler, Real Madrid'de oldukça gergin günler yaşıyor.
Arda Güler'in sezon başında Carlo Ancelotti ile uzun bir görüşme gerçekleştirdiği ve İtalyan çalıştırıcının kendisine daha fazla forma şansı bulma vaadi verdiği bildirildi.
Ancak Arda Güler'in şimdiden ihanete uğramış hissettiği kaydedildi.
FLAŞ TÜRKİYE İDDİASI!
Tüm bu gelişmelerin yanı sıra Arda Güler'in geleceğine dair gündem yaratacak bir iddia ortaya atıldı.
Milli yıldızın, Real Madrid'deki durumu göz önüne alındığında yeniden Türkiye'ye dönebileceği ifade edildi.
Bu takımın ise Fenerbahçe olduğu öğrenildi.
Sarı lacivertlilerin teknik direktörü Jose Mourinho'nun, Arda Güler için Real Madrid başkanıyla temasa geçtiği vurgulandı.
Arda Güler'in müzakerelerden haberdar olduğu ve yeniden Türkiye'ye dönmeye karşı çıkmayacağı belirtildi.
Arda Güler'in, Fenerbahçe'ye dönüşünün kiralık olarak gerçekleşeceği aktarıldı.
Ancak bu durumun yaz transfer döneminde değil, kış transfer döneminde gerçekleşeceği yazıldı.
19 yaşındaki oyuncunun, ocak ayından haziran ayına kadar eski kulübüne dönmekten mutlu olacağı kaydedildi.
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