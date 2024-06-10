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Vinicius Junior'a karşı ırkçı söylemlerde bulunan 3 kişiye hapis cezası!

Mayıs 2023'deki oynanan Valencia-Real Madrid maçında Vinicius Junior'a ırkçı tacizlerde bulunan 3 Valencia taraftarına 8 ay hapis cezası verildi.

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 10 Haziran 2024 Pazartesi 15:06 Güncelleme Tarihi: 10 Haziran 2024 Pazartesi 15:21
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Vinicius Junior'a karşı ırkçı söylemlerde bulunan 3 kişiye hapis cezası!

İspanya 1. Futbol Ligi'nde (LaLiga) 21 Mayıs 2023 tarihinde oynanan Valencia-Real Madrid maçında yaşanan olaylarla bağlantılı olarak, tribünlerden Vinicius'a karşı yapılan ırkçı hakaretlerle ilgili davada mahkeme kararını açıkladı.

Mahkeme, Brezilyalı futbolcuya ırkçı hakaretten yargılanan 3 sanığa, 8'er ay hapis cezası, iki yıl stadyumlara giriş yasağı ve dava masraflarının ödenmesi yönünde karar verdi.

Bu, LaLiga kurumunun şikayeti sonucunda ırkçılıkla ilgili İspanya'da verilen ilk hapis cezası olarak kayıtlara geçti.

Duruşma sırasında yaşları 18 ile 21 arasında değişen sanıklar; Vinicius, LaLiga ve Real Madrid'den özür dilemiş ve yaptıklarının yanlış olduğunu belirten bir açıklama yapmıştı.

İspanya'da 1. ve 2. futbol liglerinin bağlı olduğu LaLiga kurumunun başkanı Javier Tebas, mahkeme kararının ardından, "Bu karar, İspanya'da ırkçılıkla mücadele için harika bir haber. Vinicius'un uğradığı zararı onarıyor ve stadyuma hakaret etmek için gidenlere, tespit ve rapor edilecekleri, cezai işlem uygulanacağı yönünde açık bir mesaj gönderiyor." değerlendirmesinde bulundu.

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